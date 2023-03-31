Тур: 3. Стадион: Вион.
0:0
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаStephano Almeida
57' Желтая карточкаСлобода Антон
58' Желтая карточкаДубек Томаш
72' Желтая карточкаЯо Янн Майкл
79' Желтая карточкаJakub Svec
90' Желтая карточкаAdam Krcik
90' Желтая карточкаБренкус Адам
90'+3
Ход матча
56'
57'
58'
62'
72'
79'
90'
90'
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
26
Дубек
Томаш
20
Пинте
Патрик
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
10
Власко
Ян
23
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
19 Martin Masik
-
11 Jakub Svec
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Злате Моравце
Скалица
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stephano Almeida
|1
|0.33
|Бренкус Адам
|1 (1)
|0.33
|Суля Самуэл
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.67
|Гаша Роман
|2
|0.67
|Mario Holly
|1
|0.33
|Медвед Жан
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубек Томаш
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Слобода Антон
|1
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
|Суля Самуэл
|1
|0
|Stephano Almeida
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моронг Адам
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Злате Моравце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1
Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Скалица
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|36
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|26
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|24
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|22
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|22
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|33
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|26
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|23
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Скалица
|Гаша Роман
|2
|Земплин
|Яношик Лукаш
|1 (1)
|Земплин
|Wisdom Kanu
|1 (1)
|Злате Моравце
|Дубек Томаш
|1
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|Злате Моравце
|Беднар Мартин
|1
|Злате Моравце
|Слобода Антон
|1
|Злате Моравце
|Чонка Матуш
|1