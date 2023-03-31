  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Злате Моравце
0:0
Конец матча
Скалица
0'
56' Желтая карточка
Stephano Almeida
57' Желтая карточка
Слобода Антон
58' Желтая карточка
Дубек Томаш
72' Желтая карточка
Яо Янн Майкл
79' Желтая карточка
Jakub Svec
90' Желтая карточка
Adam Krcik
90' Желтая карточка
Бренкус Адам
90'+3
1
Лукач
Патрик
19
Nazariy
Gavrylyuk
31
Томль
Мартин
37
Alden
Suvalija
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
27
Stephano
Almeida
26
Дубек
Томаш
6
Мудры
Тимотей
16
Мондек
Кароль
20
Пинте
Патрик
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
23
Гаша
Роман
Злате Моравце
4-1-4-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Злате Моравце
Скалица

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:2
К
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stephano Almeida 1 0.33
Бренкус Адам 1 (1) 0.33
Суля Самуэл 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.67
Гаша Роман 2 0.67
Mario Holly 1 0.33
Медвед Жан 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубек Томаш 1 0
Беднар Мартин 1 0
Слобода Антон 1 0
Чонка Матуш 1 0
Бренкус Адам 1 0
Суля Самуэл 1 0
Stephano Almeida 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моронг Адам 1 0
Martin Nagy II 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Jakub Svec 1 0
Adam Krcik 1 0
Mario Holly 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Злате Моравце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1
Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1 Скалица - Злате Моравце 0:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Скалица

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 2 2 0 0 5 - 0 36
2.
Земплин
 2 1 1 0 5 - 2 27
3.
Скалица
 3 2 1 0 5 - 0 26
4.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 7 24
5.
Тренчин
 2 0 0 2 0 - 5 22
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 1 1 0 - 3 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Злате Моравце
 2 0 1 1 2 - 5 24
2.
Тренчин
 1 0 0 1 0 - 3 22
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 1 0 0 1 0 - 3 9
4.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Земплин
 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1 1 0 0 3 - 0 33
2.
Земплин
 1 1 0 0 5 - 2 26
3.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 0 23
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Тренчин
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Скалица Гаша Роман 2
Земплин Яношик Лукаш 1 (1)
Земплин Wisdom Kanu 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Злате Моравце Дубек Томаш 1
Земплин Жофчак Игор 1
Злате Моравце Беднар Мартин 1
Злате Моравце Слобода Антон 1
Злате Моравце Чонка Матуш 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Haiderson Palomino уходит с поля. Подгорин Оливер выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Злате Моравце 0:0 Скалица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     