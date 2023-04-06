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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Шлёнск
0:0
Первый тайм: 6'
Пяст
0'
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Пяст
3.71
3.40
2.97
Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
2
Вердаска
Диогу
34
Поправа
Конрад
4
Бейгер
Лукаш
27
Кончковски
Мартин
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
28
Жуховски
Михал
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
14
Голубек
Якуб
7
Феликс
Хорхе
Шлёнск
5-3-2
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Шлёнск
Пяст

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:1
КЛ
1:2
OE
0:1
КЛ
3:1
ВД
1:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.82

Среднее время на гол

55
109

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.38

Среднее время на гол

66
65

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 6 (1) 0.23
Замора Джон 6 (1) 0.23
Ольсен Патрик 3 (1) 0.12
Шварц Петр 2 0.08
Бейгер Лукаш 2 0.08
Гретарссон Даниэль 1 0.04
Самец-Талар Пётр 1 0.04
Лыщаш Адриан 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 8 0.31
Кадзиор Дамиан 3 0.12
Дзичек Патрик 3 (3) 0.12
Храпек Михал 2 0.08
Томашевич Гжегож 2 0.08
Michael Ameyaw 2 0.08
Саппинен Рауно 2 0.08
Феликс Хорхе 2 0.08
Райнер Константин 2 0.08
Червински Якуб 1 0.04
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 9 1
Ольсен Патрик 10 0
Гарсия Виктор III 3 1
Поправа Конрад 3 1
Экспозито Эрик 4 0
Замора Джон 4 0
Шварц Петр 3 0
Бейгер Лукаш 1 1
Кончковски Мартин 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Янасик Патрик 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Храпек Михал 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Катранис Александрос 6 0
Червински Якуб 5 0
Райнер Константин 4 0
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Michael Ameyaw 3 0
Мосур Ариэль 1 1
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Шлёнск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Пяст
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
5
Шлёнск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

7
12
Шлёнск
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Пяст
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

13
17

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
5
26%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
3
30%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
5
33%
5
36%
76-90

Забито

25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
3
12%
3
11%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
5
20%
6
22%
61-75
4
16%
5
19%
76-90

Пропущено

34
28
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 19
5
15%
2
7%
1-15
4
12%
6
21%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
4
14%
61-75
11
32%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1
ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1
Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2

Результаты матчей

Шлёнск
Пяст

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шлёнск
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
17
9
7
19
1.5
7
19
1
25
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 26 11 8 7 39 - 37 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
8.
Пяст
 0:0 27 9 7 11 28 - 27 34
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Шлёнск
 0:0 27 7 11 9 25 - 34 32
12.
Сталь Мелец
 26 8 7 11 28 - 32 31
13.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Шлёнск
 0:0 14 4 7 3 16 - 18 19
10.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 0:0 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 0:0 14 5 4 5 14 - 13 19
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 0:0 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
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Шлёнск
Ничья
Пяст
3.71
3.40
2.97
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