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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 11119
Гурник Забже
1:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
8' Желтая карточка
Дадок Роберт
0:1
17' Гол
Jakub Lukowski
38' Желтая карточка
Годиньо Маркус
42' Желтая карточка
Янжа Эрик
50' Желтая карточка
Kanji Okunuki
1:1
66' Гол
Кравчик Пётр
84' Желтая карточка
Шпаковски Марчин
85' Желтая карточка
Ноно Давид
90' Вторая желтая карточка
Ноно Давид
90' Желтая карточка
Расак Дамиан
90'+5
1
Белица
Даниэль
96
Дадок
Роберт
13
Бергстрём
Эмиль
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
41
Daisuke
Yokota
6
Расак
Дамиан
23
Мвондо
Жан
33
Kanji
Okunuki
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
28
Годиньо
Маркус
13
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
Гурник Забже
4-4-2
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Корона Кельце

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

26 матчей

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
ЭГБ
3:2
Э
0:0
Э
3:0
ЭГБ
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:3
ЭГБ
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
КП
2:1
Э
0:3
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
OE
0:3
OE
3:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 8 (3) 0.3
Подольски Лукас 5 0.19
Кравчик Пётр 3 (1) 0.11
Палюшек Александр 3 0.11
Дадок Роберт 3 0.11
Kanji Okunuki 3 0.11
Янжа Эрик 2 0.07
Йенсен Ричард 1 0.04
Ван ден Хурк Антони 1 0.04
Ольковски Павел 1 0.04
Новак Бартош 1 0.04
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0
Daisuke Yokota 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 10 (3) 0.37
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.15
Шикавка Евгений 3 0.11
Dawid Blanik 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Малярчик Петр 2 0.07
Костож Кацпер 2 0.07
Milos Trojak 1 0.04
Петров Кирилл 1 0.04
Jacek Podgorski 1 (1) 0.04
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 10 0
Мвондо Жан 8 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Пачеко Даниэль 4 0
Дадок Роберт 4 0
Подольски Лукас 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Врховец Блаж 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Расак Дамиан 3 0
Kanji Okunuki 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Белица Даниэль 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Влодарчик Шимон 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 5 1
Milos Trojak 6 0
Петров Кирилл 4 1
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Шпаковски Марчин 5 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Затор Доминик 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Корона Кельце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
14
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Корона Кельце
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

13
12
Гурник Забже
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Корона Кельце
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
3
17%
1
6%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
8
50%
76-90

Пропущено

21
24
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
9
43%
6
25%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
12%
3
23%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Забито

35
30
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
5
14%
2
7%
1-15
7
20%
6
20%
16-30
7
20%
5
17%
31-45
7
20%
4
13%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
4
11%
11
37%
76-90

Пропущено

38
37
24 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
12
32%
10
27%
31-45
3
8%
7
19%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
7
18%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1
Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Медзь 0:3 ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0
Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Корона Кельце

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
3
10
3
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
4
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
7
20
5
22
2.5
1
26
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 26 11 8 7 39 - 37 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
8.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Сталь Мелец
 26 8 7 11 28 - 32 31
12.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
13.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
14.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Дякону Роналдо уходит с поля. Marcin Szpakowski выходит вместо него
    • Желтая карточка
      50'
      Kanji Okunuki получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Дадок Роберт уходит с поля. Ольковски Павел выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Годиньо Маркус получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Бричаг Марьюс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Дадок Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Расак Дамиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Kanji Okunuki бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 1:1 Корона Кельце онлайн

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