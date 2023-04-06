Тур: 27. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 11119
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаДадок Роберт
0:1
17' ГолJakub Lukowski
38' Желтая карточкаГодиньо Маркус
42' Желтая карточкаЯнжа Эрик
50' Желтая карточкаKanji Okunuki
1:1
66' ГолКравчик Пётр
84' Желтая карточкаШпаковски Марчин
85' Желтая карточкаНоно Давид
90' Вторая желтая карточкаНоно Давид
90' Желтая карточкаРасак Дамиан
90'+5
Ход матча
8'
17'
0:1
38'
42'
50'
66'
1:1
84'
85'
90'
90'
96
Дадок
Роберт
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
23
Мвондо
Жан
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Гурник Забже
Корона Кельце
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
26 матчей
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.42
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.3
|Подольски Лукас
|5
|0.19
|Кравчик Пётр
|3 (1)
|0.11
|Палюшек Александр
|3
|0.11
|Дадок Роберт
|3
|0.11
|Kanji Okunuki
|3
|0.11
|Янжа Эрик
|2
|0.07
|Йенсен Ричард
|1
|0.04
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Новак Бартош
|1
|0.04
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
|Daisuke Yokota
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|10 (3)
|0.37
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.15
|Шикавка Евгений
|3
|0.11
|Dawid Blanik
|2
|0.07
|Дякону Роналдо
|2
|0.07
|Малярчик Петр
|2
|0.07
|Костож Кацпер
|2
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.04
|Петров Кирилл
|1
|0.04
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.04
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Подольски Лукас
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Врховец Блаж
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Kanji Okunuki
|3
|0
|Щесняк Криспин
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Белица Даниэль
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Влодарчик Шимон
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|5
|1
|Milos Trojak
|6
|0
|Петров Кирилл
|4
|1
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Шпаковски Марчин
|5
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Корона Кельце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
14
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Корона Кельце
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
13
12
Гурник Забже
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Корона Кельце
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
3
17%
1
6%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
8
50%
76-90
Пропущено
21
24
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
9
43%
6
25%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
12%
3
23%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Забито
35
30
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
5
14%
2
7%
1-15
7
20%
6
20%
16-30
7
20%
5
17%
31-45
7
20%
4
13%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
4
11%
11
37%
76-90
Пропущено
38
37
24 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
12
32%
10
27%
31-45
3
8%
7
19%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
7
18%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1
Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Медзь 0:3 ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0
Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Корона Кельце
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
410
310
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
49
410
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
216
819
720
522
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10