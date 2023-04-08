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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Дегерфорс
3:1
Второй тайм: 66'
Хальмстад
0'
0:1
17' Гол
Ахльстранд Эрик
1:1
28' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
41' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
2:1
51' Гол
Diego Campos2
3:1
63' Гол
Эрквист Расмус

Ход матча

17'
0:1
Ахльстранд Эрик
(Viktor Granath)
28'
Шауш Абделькарим Маммар
1:1
41'
 
Аль-Аммари Амир
46'
 
Naeem Mohammed
Йоханссон Александр
51'
Diego Campos2
2:1
63'
Эрквист Расмус
3:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Хальмстад
3.00
4.50
3.40
Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
6
Oscar
Wallin
20
Elyas
Bouzaiene
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
30
Йоханссон
Александр
II
Дегерфорс
3-4-3
Хальмстад
4-3-1-2

История личных встреч

Дегерфорс
Хальмстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
2:1
А
0:0
С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
0:1
К
3:0
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
73

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1
Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
  • 17'
    Viktor Granath сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ахльстранд Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Хальмстад
3.00
4.50
3.40
Все Коэффициенты
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