Тур: 2. Стадион: Стора Валла. Зрители: 3719
0'
0:1
17' ГолАхльстранд Эрик
1:1
28' ГолШауш Абделькарим Маммар
41' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
2:1
51' ГолDiego Campos2
3:1
63' ГолЭрквист Расмус
90'+6
Ход матча
17'
28'
41'
51'
2:1
63'
3:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
471 Количество передач 417
-
53 Владение мячом, % 47
15
Seid
Korac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
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Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
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Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Дегерфорс
Хальмстад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.67
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
73
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1
Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2