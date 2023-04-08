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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3719
Дегерфорс
3:1
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
17' Гол
Ахльстранд Эрик
1:1
28' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
41' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
2:1
51' Гол
Diego Campos2
3:1
63' Гол
Эрквист Расмус
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Ахльстранд Эрик
(Viktor Granath)
28'
Шауш Абделькарим Маммар
1:1
41'
 
Аль-Аммари Амир
46'
 
Naeem Mohammed
Йоханссон Александр
51'
Diego Campos2
(Вукоевич Диян)
2:1
63'
Эрквист Расмус
(Вукоевич Диян)
3:1
72'
Сабеткар Шон
Oscar Wallin
 
72'
Гайаю Джозеф-Клод
Шауш Абделькарим Маммар
 
72'
 
Gustav Friberg
Боаки Томас
75'
Салмон Джастин
Вукоевич Диян
 
75'
Бэсси Форчун
Павлович Дамьян
 
83'
 
Дальстрём Виллиам
Алланссон Йоэль
84'
Гваргис Питер
Эрквист Расмус
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 471 Количество передач 417
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
6
Oscar
Wallin
20
Elyas
Bouzaiene
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
30
Йоханссон
Александр
II
Дегерфорс
3-4-3
Хальмстад
4-3-1-2

История личных встреч

Дегерфорс
Хальмстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
2:1
А
0:0
С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
0:1
К
3:0
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
73

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1
Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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