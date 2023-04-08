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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Броммапойкарна
1:0
Второй тайм: 64'
Мальмё
0'
1:0
17' Гол
Alexander Jensen
52' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
61' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон

Ход матча

17'
Alexander Jensen
(Сёдерстрём Тим)
1:0
37'
Акерманн Кевин
Gustav Sandberg-Magnusson
 
46'
 
Нанаси Себастьян
Али Таха Абди
52'
 
Кристиансен Андерс
61'
 
Тиннерхольм Антон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Мальмё
7.43
4.84
7.50
Все Коэффициенты
1
Линнер
Оскар
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
5
Агардиус
Виктор
15
Samuel
Holm
7
Петтерссон
Оскар
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
9
Васич
Никола
27
Далин
Юхан
2
Тиннерхольм
Антон
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
Броммапойкарна
4-1-4-1
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Мальмё

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
0:3
А
3:1
К
3:1
А
2:0
А
1:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:3
А
0:4
А
2:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.71

Среднее время на гол

150
126

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
2.4

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

60
63

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2
Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:1
ИФК Лулео - Мальмё 0:1 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
  • Второй тайм
  • 62'
    Фрицсон Людвиг уходит с поля. Marijan Cosic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    61'
    Тиннерхольм Антон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Taha Abdi Ali уходит с поля. Sebastian Nanasi выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 17'
    Сёдерстрём Тим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Alexander Jensen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Мальмё
7.43
4.84
7.50
Все Коэффициенты
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