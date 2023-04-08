Тур: 2. Стадион: Гримста.
1:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
17' ГолAlexander Jensen
52' Желтая карточкаКристиансен Андерс
61' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Броммапойкарна
Мальмё
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.71
Среднее время на гол
150
126
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
2.4
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.42
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
60
63
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2
Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:1
ИФК Лулео - Мальмё 0:1 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0