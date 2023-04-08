Тур: 4. Стадион: На Сихоти.
0'
0:1
6' ГолЯношик Лукаш
17' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
21' Желтая карточкаEynel Soares
1:1
27' ГолLazar Stojsavljevic
1:2
51' ГолBrian Pena
2:2
57' ГолХолли Доминик
69' Красная карточкаМарьянович Саша
Ход матча
6'
0:1
21'
27'
51'
1:2
57'
2:2
69'
85'
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
11
Азанго
Филип
11
Нджие
Сейни
20
Яношик
Лукаш
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Jakub Murko
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
-
-
-
46 David Petrik
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Тренчин
Земплин
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
3
1.2
Среднее время на гол
30
75
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
40
68
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|2
|0.5
|Холли Доминик
|1
|0.25
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.25
|Азанго Филип
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношик Лукаш
|4
|1
|Brian Pena
|2
|0.5
|Wisdom Kanu
|1
|0.25
|Жофчак Игор
|1
|0.25
|Issa Adekunle
|1
|0.25
|Магда Даниэль
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
|David Petrik
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марьянович Саша
|1
|1
|Wisdom Kanu
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Земплин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Земплин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0
Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0
Земплин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0
Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0
Результаты матчей
Тренчин
Земплин
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|38
|2.
|2:2
|4
|1
|3
|0
|9 - 6
|29
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|27
|4.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|26
|5.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|24
|6.
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|2.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|23
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|27
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|23
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет во Вторую лигу
|Земплин
|Яношик Лукаш
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|3
|Земплин
|Brian Pena
|2 (2)
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Скалица
|Martin Nagy II
|2
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2