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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Тренчин
3:3
Конец матча
Земплин
0'
0:1
6' Гол
Яношик Лукаш
17' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
21' Желтая карточка
Eynel Soares
1:1
27' Гол
Lazar Stojsavljevic
1:2
51' Гол
Brian Pena
2:2
57' Гол
Гайдош Артур
69' Красная карточка
Марьянович Саша
76' Желтая карточка
Michael Ranko
85' Желтая карточка
Пирес Келвин
3:2
90' Гол
Эмека Чинонсо
90' Желтая карточка
Баинович Филип
3:3
90' Пенальти
Matus Marcin
91' Желтая карточка
Бегала Матуш
90'+10
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
2
Samuel
Bagin
15
Lazar
Stojsavljevic
6
Oladoye
Adewale
31
Баинович
Филип
8
Гайдош
Артур
11
Азанго
Филип
23
Холли
Доминик
7
Eynel
Soares
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
19
Michael
Ranko
5
Polydefkis
Volanakis
7
Кесе
Кристи
11
Нджие
Сейни
20
Яношик
Лукаш
9
Matus
Marcin
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
Тренчин
4-3-3
Земплин
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Земплин

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
СГБ
2:2
СГБ
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

3
1.2

Среднее время на гол

30
75

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2.21
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

40
68

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.5
Lazar Stojsavljevic 1 0.25
Эмека Чинонсо 1 0.25
Гайдош Артур 1 0.25
Холли Доминик 0 0
Азанго Филип 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношик Лукаш 4 1
Brian Pena 2 0.5
Wisdom Kanu 1 0.25
Жофчак Игор 1 0.25
Issa Adekunle 1 0.25
Matus Marcin 1 (1) 0.25
Магда Даниэль 0 0
Слебодник Тибор 0 0
David Petrik 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 2 0
Холли Доминик 2 0
Eynel Soares 2 0
Баинович Филип 1 0
Ем Рэбен 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Пирес Келвин 1 0
Lekan Okunola 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марьянович Саша 1 1
Wisdom Kanu 2 0
Жофчак Игор 1 0
Котула Юрай 1 0
Michael Ranko 1 0
Бегала Матуш 1 0
Нджие Сейни 1 0
Brian Pena 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
3
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Земплин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Земплин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0
Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0
Земплин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0
Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0

Результаты матчей

Тренчин
Земплин

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Земплин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 4 2 2 0 8 - 3 38
2.
Земплин
 4 1 3 0 10 - 7 29
3.
Скалица
 4 2 2 0 6 - 1 27
4.
Тренчин
 4 1 1 2 5 - 8 26
5.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 4 1 1 2 1 - 5 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
2.
Тренчин
 2 0 1 1 3 - 6 23
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Земплин
 2 0 2 0 2 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 0 23
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Ружомберок Шефчик Самуэль 3
Земплин Brian Pena 2 (2)
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Марьянович Саша 1 1
Скалица Martin Nagy II 2
Ружомберок Жигмунд Марек 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Земплин Wisdom Kanu 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 71'
      Wisdom Kanu уходит с поля. Вашко Филип выходит вместо него
    • 69'
      УДАЛЕНИЕ! - Sasa Marjanovic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 57'
      Artur Gajdos сделал результативную передачу.
    • 57'
      Холли Доминик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Artur Gajdos бьет в цель!
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Brian Pena бьет в цель!
    • 46'
      Oladoye Adewale уходит с поля. Эмека Чинонсо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Тренчин 3:3 Земплин онлайн

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