Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

74' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

69' УДАЛЕНИЕ! - Sasa Marjanovic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

57' Artur Gajdos сделал результативную передачу.

57' Г О О О О Л - Artur Gajdos бьет в цель!

51' Г О О О О Л - Brian Pena бьет в цель!