Тур: 4. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:0
Второй тайм: 86'
0'
46' Желтая карточкаAzeez Oseni
63' Желтая карточкаГоросито Николас
1:0
72' ГолБалич Андрия
74' Желтая карточкаJakub Uhrincat
1:0
75' Не забитый пенальтиКоштрна Кристиан
Ход матча
46'
63'
72'
1:0
74'
75'
1:0
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
23
Фашко
Михал
20
Балич
Андрия
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
20
Azeez
Oseni
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
99 Julius Nota
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
-
20 Azeez OseniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балич Андрия
|3
|0.75
|Полиевка Роберт
|2
|0.5
|Рымаренко Мартин
|1
|0.25
|Горосито Николас
|1
|0.25
|Фашко Михал
|1
|0.25
|Славик Адриан
|1
|0.25
|Франко Матей
|1
|0.25
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Jakub Uhrincat
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|0.75
|Прохазка Роман
|2
|0.5
|Стефаник Самуэль
|1
|0.25
|Паур Якуб
|1
|0.25
|Твардзик Филип
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|2
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Франко Матей
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Azeez Oseni
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
6
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
6:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|57
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|51
|3.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|44
|4.
|4
|1
|0
|3
|6 - 13
|38
|5.
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|37
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|10 - 10
|37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|37
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|35
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|2
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|2
|Железярне Подбрезова
|Бакаля Микулаш
|2