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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
2:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
46' Желтая карточка
Azeez Oseni
62' Желтая карточка
Горосито Николас
1:0
73' Гол
Балич Андрия
74' Желтая карточка
Jakub Uhrincat
1:0
75' Не забитый пенальти
Коштрна Кристиан
2:0
89' Гол
Депетрис Давид
90'+4
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
4
Горосито
Николас
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
10
Branislav
Luptak
23
Фашко
Михал
20
Балич
Андрия
27
Славик
Адриан
17
Полиевка
Роберт
9
Франко
Матей
72
Вантруба
Мартин
15
Прохазка
Роман
26
Коша
Себастьян
13
Уйлаки
Марек
24
Коштрна
Кристиан
88
Саввидис
Кириакос
28
Буката
Мартин
91
Азеведо
Дижан
23
Даниэл
Эрик
7
Ристовски
Милан
20
Azeez
Oseni
Дукла Банска-Бистрица
3-5-2
Спартак Трнава
3-4-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
КС
3:1
КС
2:1
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балич Андрия 3 0.75
Полиевка Роберт 2 0.5
Рымаренко Мартин 1 0.25
Депетрис Давид 1 0.25
Горосито Николас 1 0.25
Фашко Михал 1 0.25
Славик Адриан 1 0.25
Франко Матей 1 0.25
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Jakub Uhrincat 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 0.75
Прохазка Роман 2 0.5
Стефаник Самуэль 1 0.25
Паур Якуб 1 0.25
Твардзик Филип 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 0
Branislav Luptak 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Франко Матей 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайво Абдулрахман 2 0
Прохазка Роман 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Azeez Oseni 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
6
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

6:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 3 0 0 7 - 3 57
2.
Слован Братислава
 3 1 1 1 2 - 2 51
3.
Спартак Трнава
 4 1 1 2 7 - 6 44
4.
Железярне Подбрезова
 4 1 0 3 6 - 13 38
5.
Жилина
 4 2 0 2 9 - 8 37
6.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 0 2 11 - 10 37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
6.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 2 - 9 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 2
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 2
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 2
Железярне Подбрезова Бакаля Микулаш 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Славик Адриан уходит с поля. Загуменски Тимотей выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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