Тур: 4. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:1
Второй тайм: 85'
0'
28' Желтая карточкаШефчик Самуэль
35' Желтая карточкаГаша Роман
0:1
38' ГолШефчик Самуэль
58' Желтая карточкаMartin Nagy II
68' Желтая карточкаЖигмунд Марек
1:1
70' ГолВласко Ян
Ход матча
28'
35'
38'
58'
68'
70'
1:1
71'
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
10
Власко
Ян
23
Гаша
Роман
3
Масло
Ян
30
Хриен
Мартин
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
19 Martin Masik
-
11 Jakub Svec
-
-
21 Jakub Kousal
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Скалица
Ружомберок
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1.33
Среднее время на гол
360
67
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.5
|Гаша Роман
|2
|0.5
|Власко Ян
|1
|0.25
|Mario Holly
|1
|0.25
|Медвед Жан
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.75
|Шефчик Самуэль
|3
|0.75
|Бобчек Томаш
|1
|0.25
|Мацейко Адриан
|1
|0.25
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Nagy II
|2
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 Скалица - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Скалица 3:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1
Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0
Результаты матчей
Скалица
Ружомберок
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Скалица
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|38
|2.
|2:2
|4
|1
|3
|0
|9 - 6
|29
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|27
|4.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|26
|5.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|24
|6.
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|2.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|23
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|27
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|23
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет во Вторую лигу
|Земплин
|Яношик Лукаш
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|3
|Земплин
|Brian Pena
|2 (2)
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Скалица
|Martin Nagy II
|2
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2