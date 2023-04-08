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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Злате Моравце
0:1
Второй тайм: 66'
Татран Липтовски-Микулаш

Ход матча

37'
0:1
Стайнгубел Кристиан
(Peter Vosko)
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Татран Липтовски-Микулаш
5.80
3.64
4.10
Все Коэффициенты
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
37
Alden
Suvalija
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
8
Слобода
Антон
20
Пинте
Патрик
26
Дубек
Томаш
16
Мондек
Кароль
10
Kenneth
Ikugar
29
Свачек
Доминик
3
Тумма
Гергей
26
Imrich
Bedecs
24
Спичка
Иван
33
Mihajilo
Popovic
9
Rastislav
Vaclavik
8
Thomas
Gerat
14
Tobias
Divis
10
Richard
Bartos
17
Peter
Vosko
21
Стайнгубел
Кристиан
Злате Моравце
4-2-3-1
Татран Липтовски-Микулаш
3-4-3

История личных встреч

Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
СГБ
0:2
СГБ
0:1
С
0:0
С
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stephano Almeida 1 0.25
Бренкус Адам 1 (1) 0.25
Суля Самуэл 0 0
Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.25
Peter Vosko 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубек Томаш 1 0
Беднар Мартин 1 0
Слобода Антон 1 0
Чонка Матуш 1 0
Бренкус Адам 1 0
Суля Самуэл 1 0
Stephano Almeida 1 0
Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полачек Мартин 1 0
Rastislav Vaclavik 1 0
Imrich Bedecs 1 0
Тумма Гергей 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0
Злате Моравце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0
Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 2 1 0 7 - 2 37
2.
Земплин
 3 1 2 0 7 - 4 28
3.
Скалица
 3 2 1 0 5 - 0 26
4.
Тренчин
 3 1 0 2 2 - 5 25
5.
Злате Моравце
 0:1 4 0 1 3 2 - 8 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:0 4 1 1 2 1 - 5 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Злате Моравце
 0:1 3 0 1 2 2 - 6 24
2.
Тренчин
 1 0 0 1 0 - 3 22
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:0 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Земплин
 2 0 2 0 2 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 2 1 1 0 5 - 2 34
2.
Земплин
 1 1 0 0 5 - 2 26
3.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 0 23
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 3 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Скалица Гаша Роман 2
Тренчин Баинович Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Wisdom Kanu 2
Тренчин Холли Доминик 2
Злате Моравце Дубек Томаш 1
Земплин Жофчак Игор 1
Злате Моравце Беднар Мартин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Peter Vosko сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Стайнгубел Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Татран Липтовски-Микулаш
5.80
3.64
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Злате Моравце 0:1 Татран Липтовски-Микулаш онлайн

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Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш
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