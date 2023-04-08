Тур: 4. Стадион: Вион.
0:1
Второй тайм: 66'
Ход матча
37'
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
20
Пинте
Патрик
26
Дубек
Томаш
24
Спичка
Иван
14
Tobias
Divis
17
Peter
Vosko
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
-
31 Томль МартинЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Спичка ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tobias DivisПолузащитник
- Нападающий
-
17 Peter VoskoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Нечас МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Tomas Stas
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Desiatnik
История личных встреч
Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stephano Almeida
|1
|0.25
|Бренкус Адам
|1 (1)
|0.25
|Суля Самуэл
|0
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.25
|Peter Vosko
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубек Томаш
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Слобода Антон
|1
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
|Суля Самуэл
|1
|0
|Stephano Almeida
|1
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полачек Мартин
|1
|0
|Rastislav Vaclavik
|1
|0
|Imrich Bedecs
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
0
0
Злате Моравце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0
Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2
Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Татран Липтовски-Микулаш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|37
|2.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|28
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|26
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|25
|5.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|24
|6.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|22
|3.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|34
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|26
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|23
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет во Вторую лигу
|Земплин
|Яношик Лукаш
|3 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Скалица
|Гаша Роман
|2
|Тренчин
|Баинович Филип
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2
|Тренчин
|Холли Доминик
|2
|Злате Моравце
|Дубек Томаш
|1
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|Злате Моравце
|Беднар Мартин
|1