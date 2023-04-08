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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Витесс
1:0
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
21' Гол
Виттек Максимилиан
43' Желтая карточка
Адеканье Бобби

Ход матча

21'
Виттек Максимилиан
1:0
43'
 
Адеканье Бобби

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.15
4.50
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
21
Беро
Матуш
9
Санкох
Мохамед
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
10
Ромменс
Филипп
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
7
Фернандес
Рашаан
9
Лидберг
Исак
Витесс
4-4-1-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1.75
2.17

Среднее время на гол

51
41

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.2
1.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

75
47

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.21
Беро Матуш 4 (1) 0.14
Виттек Максимилиан 3 0.11
Бялек Бартош 3 0.11
Gabriel Vidovic 3 0.11
Фредериксен Николай 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Козловски Кацпер 1 0.04
Аркус Карлан 1 0.04
Санкох Мохамед 1 0.04
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Тронстад Сондре 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.04
Мёленстен Мелле 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеканье Бобби 6 0.22
Эдвардсен Оливер 6 0.22
Лидберг Исак 5 0.19
Виллюмссон Виллюм 5 (2) 0.19
Штоккерс Финн 3 0.11
Ромменс Филипп 3 0.11
Кюйперс Бас 3 0.11
Фонтан Хосе 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Со Силла 1 0.04
Идзес Джей 1 0.04
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 8 1
Тронстад Сондре 4 1
Беро Матуш 5 0
Аркус Карлан 2 1
Козловски Кацпер 3 0
Фламинго Райан 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 7 0
Амофа Джамал 7 0
Идзес Джей 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Наубер Геррит 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0

Результаты матчей

Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
11
Витесс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

15
14
Витесс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Гоу Эхед Иглс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 15
0
0%
3
17%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
7
27%
6
26%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
8
31%
4
17%
61-75
4
15%
6
26%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
6%
6
32%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
24%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
6
30%
76-90

Забито

30
37
14 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
1
3%
9
24%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
7
23%
8
22%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
5
17%
1
3%
61-75
6
20%
10
27%
76-90

Пропущено

47
43
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
10
21%
10
23%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
10
21%
5
12%
61-75
10
21%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1
Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0 Витесс - Твенте 2:2 ПСВ - Витесс 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1

Результаты матчей

Витесс
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Витесс
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
20
6
10
17
1.5
12
14
2
25
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 27 13 7 7 42 - 30 46
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 27 7 9 11 36 - 45 30
13.
Витесс
 1:0 28 6 9 13 31 - 47 27
14.
Волендам
 27 7 6 14 31 - 56 27
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
15.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
16.
Витесс
 1:0 14 3 5 6 15 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
6.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
7.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 1:0 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 14 3 4 7 17 - 25 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 14 1 5 8 11 - 30 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Витесс: 47%, Гоу Эхед Иглс: 53%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Мохамед Санкох из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Дейл Матс
  • 46'
    Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    2.15
    4.50
    3.80
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