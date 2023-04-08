Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Мохамед Санкох. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

82' Удар от ворот произведет Витесс

82' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

80' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Мохамед Санкох уходит с поля и его заменяет Тронстад Сондре

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Фонтан Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

74' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

74' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Витесс

72' Удар от ворот произведет Витесс

69' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Мохамед Санкох из команды Витесс в офсайде

66' Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

66' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О О Л - Мохамед Санкох из команды Витесс легко посылает мяч в пустые ворота правой! Мохамед Санкох легко с этим справился!

63' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Ryan Flamingo нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ван Гинкел Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Беро Матуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Витесс

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мохамед Санкох оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Мохамед Санкох выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мохамед Санкох наказан за толчок Фонтан Хосе

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля