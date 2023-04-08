Тур: 28. Стадион: Гелредом. Зрители: 19134 Главный судья: Хиглер Деннис
2:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолВиттек Максимилиан
43' Желтая карточкаАдеканье Бобби
2:0
63' ГолСанкох Мохамед
90'+7
Ход матча
21'
43'
63'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Беро
Матуш
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
-
28 Pim Saathof
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
Витесс
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1.75
2.17
Среднее время на гол
51
41
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
75
47
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.21
|Беро Матуш
|4 (1)
|0.14
|Виттек Максимилиан
|3
|0.11
|Бялек Бартош
|3
|0.11
|Gabriel Vidovic
|3
|0.11
|Санкох Мохамед
|2
|0.07
|Фредериксен Николай
|2
|0.07
|Фламинго Райан
|2
|0.07
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|1
|0.04
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеканье Бобби
|6
|0.22
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.22
|Лидберг Исак
|5
|0.19
|Виллюмссон Виллюм
|5 (2)
|0.19
|Штоккерс Финн
|3
|0.11
|Ромменс Филипп
|3
|0.11
|Кюйперс Бас
|3
|0.11
|Фонтан Хосе
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Со Силла
|1
|0.04
|Идзес Джей
|1
|0.04
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|8
|1
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Беро Матуш
|5
|0
|Аркус Карлан
|2
|1
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|7
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
11
Витесс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Гоу Эхед Иглс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
15
14
Витесс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Гоу Эхед Иглс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
0
0%
3
17%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
27%
6
24%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
8
31%
5
20%
61-75
4
15%
6
24%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
6%
6
32%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
21
20
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
24%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Забито
32
37
15 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
1
3%
9
24%
1-15
7
22%
5
14%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
6
19%
1
3%
61-75
6
19%
10
27%
76-90
Пропущено
47
45
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
4
9%
16-30
10
21%
10
22%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
10
21%
6
13%
61-75
10
21%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1
Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0 Витесс - Твенте 2:2 ПСВ - Витесс 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2
Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1
Результаты матчей
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:2
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
68
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
207
1117
1215
226
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|1:0
|28
|18
|5
|5
|72 - 33
|59
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|0:1
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|6.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|1:0
|28
|10
|8
|10
|33 - 37
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|14.
|0:1
|28
|7
|6
|15
|31 - 57
|27
|15.
|0:1
|28
|7
|3
|18
|25 - 62
|24
|16.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|12
|1
|1
|43 - 10
|37
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|0:1
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|14.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|0:1
|15
|1
|5
|9
|11 - 31
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|0:1
|14
|1
|1
|12
|8 - 39
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6