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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
ПСВ
1:0
Второй тайм: 58'
Эксельсиор
0'
1:0
12' Гол
Де Йонг Люк
56' Желтая карточка
Загре Артур

Ход матча

7'
 
Сеймор Серано
Ньивпорт Свен
12'
Де Йонг Люк
(Ван Анхольт Патрик)
1:0
46'
Тиль Гус
Де Йонг Люк
 
56'
 
Загре Артур

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Эксельсиор
10.30
18.00
78.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
7
Симонс
Хави
10
Силва
Фабио
9
Де
Йонг
Люк
1
Ван
Гассел
Стейн
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
2
Хореман
Сибе
12
Загре
Артур
8
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
23
Копмейнерс
Пер
14
Дриауех
Каухайб
22
Лампру
Лазарос
ПСВ
4-2-3-1
Эксельсиор
5-4-1

История личных встреч

ПСВ
Эксельсиор

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:6
Э
0:2
Э
6:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ПД
1:1
Э
1:3
Э
6:1
Э
2:3
Э
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2.89
3.22

Среднее время на гол

31
27

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

2
1.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
46

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 13 0.46
Гакпо Коди 9 (2) 0.32
Де Йонг Люк 9 (1) 0.32
Тиль Гус 7 0.25
Эль-Гази Анвар 7 0.25
Бакайоко Жоан 5 0.18
Веерман Йоэй 4 0.14
Сангаре Ибрахим 4 0.14
Силва Фабио 3 (1) 0.11
Обиспо Армандо 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 1 0.04
Гутьеррес Эрик 1 0.04
Азар Торган 1 0.04
Боскальи Оливье 1 0.04
Мадуэке Нони 1 0.04
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.11
Лампру Лазарос 3 0.11
Хореман Сибе 3 0.11
Гаудмейн Кензо 3 0.11
Эль-Яакуби Редуан 3 0.11
Бас Юлиан 2 0.07
Хархаух Реда 2 0.07
Дриауех Каухайб 1 0.04
Чу-А-Он Натан 1 0.04
Аграфиотис Николас 1 0.04
Сеймор Серано 1 0.04

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Тиль Гус 4 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Де Йонг Люк 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Тезе Джордан 1 0
Брэнтуэйт Джерред 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Хореман Сибе 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Бас Юлиан 3 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Аграфиотис Николас 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

ПСВ
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

0
6
ПСВ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эксельсиор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

27
12
ПСВ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Эксельсиор
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

27
18

Голы по времени матча

Забито

40
8
15 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
10%
3
38%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
4
10%
2
25%
31-45
10
25%
0
0%
46-60
6
15%
1
13%
61-75
9
23%
2
25%
76-90

Пропущено

12
38
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
6
16%
1-15
4
33%
5
13%
16-30
2
17%
6
16%
31-45
2
17%
7
18%
46-60
3
25%
7
18%
61-75
0
0%
7
18%
76-90

Забито

30
16
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
5
17%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
7
23%
4
25%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
5
17%
3
19%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
8
33%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
9
41%
3
13%
76-90

Забито

70
24
30 В 1-м тайме 15
40 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
9
13%
6
25%
1-15
10
14%
3
13%
16-30
11
16%
6
25%
31-45
16
23%
0
0%
46-60
10
14%
4
17%
61-75
14
20%
5
21%
76-90

Пропущено

34
62
16 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 23
2
6%
9
15%
1-15
7
21%
8
13%
16-30
7
21%
11
18%
31-45
5
15%
15
24%
46-60
4
12%
9
15%
61-75
9
26%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2
Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4
Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1

Результаты матчей

ПСВ
Эксельсиор

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
4
1.5
5
9
8
5
2.5
2
12
6
7
3.5
1
13
4
9
4.5
3
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
2
11
3
11
2.5
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
15
12
17
10
1.5
7
20
11
16
2.5
2
25
9
18
3.5
1
26
6
21
4.5
4
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 1:0 28 18 5 5 72 - 33 59
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 1:0 28 14 7 7 43 - 30 49
6.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 1:0 28 10 8 10 33 - 37 38
9.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
14.
Волендам
 0:1 28 7 6 15 31 - 57 27
15.
Эксельсиор
 0:1 28 7 3 18 25 - 62 24
16.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 14 12 1 1 43 - 10 37
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 1:0 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 14 7 5 2 27 - 17 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 0:1 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 0:1 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Херенвен
 1:0 14 5 2 7 16 - 22 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 0:1 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 1:0 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 1:0 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 1:0 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 0:1 15 1 5 9 11 - 31 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 0:1 14 1 1 12 8 - 39 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 60'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Эксельсиор: 32%.
  • 59'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 58'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 58'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 58'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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    • 51'
      Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Хореман Сибе выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 50'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 48'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 46'
      Веерман Йоэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Де Йонг Люк получил травму и заменен. Тиль Гус выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Эксельсиор: 30%.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Эксельсиор: 30%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Дриауех Каухайб
    • Фол, нарушение
      49'
      Бас Юлиан наказан за толчок Симонс Хави
    • 48'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Эксельсиор: 30%.
    • 45'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 42'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 41'
      Кензо Гудмийн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 40'
      Дриауех Каухайб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Эксельсиор: 30%.
    • 40'
      Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 39'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 38'
      Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Сеймор Серано из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Эксельсиор: 26%.
    • 35'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 33'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 31'
      Бас Юлиан из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Загре Артур из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Эксельсиор: 24%.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Силва Фабио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хореман Сибе
    • 27'
      Силва Фабио из команды ПСВ получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Stijn van Gassel все предвидел и спас команду!
    • 27'
      Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Эксельсиор: 24%.
    • 25'
      Бас Юлиан из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • Угловой
      24'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Сеймор Серано успешно блокирует удар.
    • 23'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Эксельсиор: 27%.
    • 19'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      18'
      Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Ван Анхольт Патрик выиграл воздушное противоборство у Хореман Сибе.
    • 17'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 16'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 88%, Эксельсиор: 12%.
    • 14'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ван Анхольт Патрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Де Йонг Люк легко с этим справился!
    • 10'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 92%, Эксельсиор: 8%.
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Ньивпорт Свен получил травму и заменен. Сеймор Серано выходит на поле.
    • 6'
      Контроль мяча: ПСВ: 50%, Эксельсиор: 50%.
    • Травма, повреждение
      5'
      Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Боскальи Оливье задерживает мяч рукой
    • 4'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Загре Артур успешно блокирует удар.
    • 3'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      1'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Эксельсиор
    10.30
    18.00
    78.00
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