Тур: 28. Стадион: Филипс. Главный судья: Дьперинк Роб
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
12'
46'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
10
Силва
Фабио
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
ПСВ
Эксельсиор
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
2.89
3.22
Среднее время на гол
31
27
Всего голов
36
35
Голов в среднем за матч
2
1.94
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
45
46
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|13
|0.46
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.32
|Де Йонг Люк
|9 (1)
|0.32
|Тиль Гус
|7
|0.25
|Эль-Гази Анвар
|7
|0.25
|Бакайоко Жоан
|5
|0.18
|Веерман Йоэй
|4
|0.14
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.14
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.11
|Обиспо Армандо
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.04
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.04
|Азар Торган
|1
|0.04
|Боскальи Оливье
|1
|0.04
|Мадуэке Нони
|1
|0.04
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.11
|Лампру Лазарос
|3
|0.11
|Хореман Сибе
|3
|0.11
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.11
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.11
|Бас Юлиан
|2
|0.07
|Хархаух Реда
|2
|0.07
|Дриауех Каухайб
|1
|0.04
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.04
|Аграфиотис Николас
|1
|0.04
|Сеймор Серано
|1
|0.04
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Бакайоко Жоан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Хореман Сибе
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Бас Юлиан
|3
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Аграфиотис Николас
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Эксельсиор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
0
6
ПСВ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эксельсиор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
27
12
ПСВ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Эксельсиор
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
27
18
Голы по времени матча
Забито
40
8
15 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
10%
3
38%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
4
10%
2
25%
31-45
10
25%
0
0%
46-60
6
15%
1
13%
61-75
9
23%
2
25%
76-90
Пропущено
12
38
7 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
6
16%
1-15
4
33%
5
13%
16-30
2
17%
6
16%
31-45
2
17%
7
18%
46-60
3
25%
7
18%
61-75
0
0%
7
18%
76-90
Забито
30
16
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
5
17%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
7
23%
4
25%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
5
17%
3
19%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
8
33%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
9
41%
3
13%
76-90
Забито
70
24
30 В 1-м тайме 15
40 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
9
13%
6
25%
1-15
10
14%
3
13%
16-30
11
16%
6
25%
31-45
16
23%
0
0%
46-60
10
14%
4
17%
61-75
14
20%
5
21%
76-90
Пропущено
34
62
16 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 23
2
6%
9
15%
1-15
7
21%
8
13%
16-30
7
21%
11
18%
31-45
5
15%
15
24%
46-60
4
12%
9
15%
61-75
9
26%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2
Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4
Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1
Результаты матчей
ПСВ
Эксельсиор
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
94
59
85
212
67
113
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
67
86
211
311
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1512
1710
720
1116
225
918
126
621
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|1:0
|28
|18
|5
|5
|72 - 33
|59
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|0:1
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|6.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|1:0
|28
|10
|8
|10
|33 - 37
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|14.
|0:1
|28
|7
|6
|15
|31 - 57
|27
|15.
|0:1
|28
|7
|3
|18
|25 - 62
|24
|16.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|12
|1
|1
|43 - 10
|37
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|0:1
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|14.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|0:1
|15
|1
|5
|9
|11 - 31
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|0:1
|14
|1
|1
|12
|8 - 39
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6