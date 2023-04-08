Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Nathan Tjoe-A-On плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет ПСВ

41' Кензо Гудмийн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

38' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

36' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Эксельсиор

35' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет ПСВ

33' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Силва Фабио из команды ПСВ получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Stijn van Gassel все предвидел и спас команду!

27' Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

5' Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля