Тур: 28. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Ход матча
6'
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Deron Payne
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
История личных встреч
Херенвен
Волендам
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
3
Среднее время на гол
50
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.44
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
62
45
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|11
|0.39
|Сарр Амин
|5
|0.18
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.18
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.11
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Хайе Том
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|1
|0.04
|Сахрауи Осам
|1
|0.04
|Бохневич Павел
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.04
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|6
|0.21
|Мюрен Роберт
|5
|0.18
|Эйтинг Карел
|3
|0.11
|Верман Хенк
|3
|0.11
|Мбуямба Ксавьер
|2
|0.07
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.07
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.04
|Да Сильва Флоран
|1
|0.04
|Walid Ould Chikh
|1
|0.04
|Буур Оскар
|1
|0.04
|Твигт Калвин
|1
|0.04
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Антонуччи Франческо
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Ван Оттеле Сюб
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Мбуямба Ксавьер
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Антонуччи Франческо
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Волендам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
11
Херенвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
20
Волевые поражения
17
15
Херенвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Волендам
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
12
20
Волевые поражения
23
26
Голы по времени матча
Забито
15
14
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
6
40%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
4
24%
7
33%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
5
33%
1
4%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
10
40%
76-90
Забито
32
35
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
3
9%
5
14%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
8
25%
5
14%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
4
13%
9
26%
61-75
8
25%
7
20%
76-90
Пропущено
37
52
18 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
5
14%
4
8%
1-15
5
14%
11
21%
16-30
8
22%
7
13%
31-45
8
22%
5
10%
46-60
6
16%
10
19%
61-75
5
14%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4
Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1
НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1
Результаты матчей
Херенвен
Волендам
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
59
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
198
1017
918
423
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|1:0
|28
|18
|5
|5
|72 - 33
|59
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|0:1
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|6.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|1:0
|28
|10
|8
|10
|33 - 37
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|14.
|0:1
|28
|7
|6
|15
|31 - 57
|27
|15.
|0:1
|28
|7
|3
|18
|25 - 62
|24
|16.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|12
|1
|1
|43 - 10
|37
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|0:1
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|1:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|13.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|14.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|0:1
|15
|1
|5
|9
|11 - 31
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|0:1
|14
|1
|1
|12
|8 - 39
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6