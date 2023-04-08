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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 22100 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Херенвен
2:1
Конец матча
Волендам
0'
1:0
6' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
18' Гол
Верман Хенк
2:1
33' Гол
Ван Хойдонк Сидней
90' Желтая карточка
Daniel Seland Karlsbakk
90'+6

Ход матча

6'
Ван Хойдонк Сидней
(Сахрауи Осам)
1:0
18'
1:1
Верман Хенк
(Твигт Калвин)
33'
Ван Хойдонк Сидней
2:1
46'
 
Мирани Деймон
Бенамар Бенаисса
67'
 
Walid Ould Chikh
Ористанио Гаэтано
67'
 
Да Сильва Флоран
Твигт Калвин
71'
 
Ван Мигем Дарил
Антонуччи Франческо
77'
Daniel Seland Karlsbakk
Ван Амерсфоорт Пелле
 
77'
Хаяль Рами
Сахрауи Осам
 
86'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Буур Оскар
90'
Daniel Seland Karlsbakk
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
17
Ван
Хойдонк
Сидней
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
2
Буур
Оскар
5
Мёркин
Дерри
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
17
Твигт
Калвин
19
Антонуччи
Франческо
9
Верман
Хенк
Херенвен
4-2-3-1
Волендам
5-4-1

История личных встреч

Херенвен
Волендам

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:0
Э
1:3
ТМК
1:4
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
1:4
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
3

Среднее время на гол

50
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

62
45

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 13 0.46
Сарр Амин 5 0.18
Ван Эвейк Милан 5 0.18
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.11
Тахири Анас 1 0.04
Хайе Том 1 0.04
Кёлерт Матс 1 0.04
Сахрауи Осам 1 0.04
Бохневич Павел 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Ван Оттеле Сюб 1 0.04
Нопперт Андрис 0 0
Ольссон Симон 0 0
Хаяль Рами 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 6 0.21
Мюрен Роберт 5 0.18
Верман Хенк 4 0.14
Эйтинг Карел 3 0.11
Мбуямба Ксавьер 2 0.07
Бенамар Бенаисса 2 0.07
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Lequincio Zeefuik 2 0.07
Мирани Деймон 1 0.04
Ористанио Гаэтано 1 0.04
Да Сильва Флоран 1 0.04
Твигт Калвин 1 0.04
Walid Ould Chikh 1 0.04
Буур Оскар 1 0.04
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Антонуччи Франческо 0 0
Флинт Джош 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Тахири Анас 4 0
Бохневич Павел 3 0
Ван Оттеле Сюб 3 0
Колассен Антуан 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Нуннели Че 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 4 0
Улд-Ших Биляль 2 1
Мбуямба Ксавьер 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Антонуччи Франческо 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Результаты матчей

Херенвен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Волендам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
11
Херенвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
20

Волевые поражения

17
15
Херенвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Волендам
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
20

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

15
14
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
6
40%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
5
33%
1
4%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
10
40%
76-90

Забито

32
35
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
3
9%
5
14%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
8
25%
5
14%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
4
13%
9
26%
61-75
8
25%
7
20%
76-90

Пропущено

37
52
18 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
5
14%
4
8%
1-15
5
14%
11
21%
16-30
8
22%
7
13%
31-45
8
22%
5
10%
46-60
6
16%
10
19%
61-75
5
14%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4
Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1
НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4 Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1

Результаты матчей

Херенвен
Волендам

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
19
8
10
17
1.5
9
18
4
23
2.5
3
24
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
6.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
14.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
15.
Эксельсиор
 28 7 3 18 25 - 65 24
16.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22100 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Херенвен вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Херенвен: 59%, Волендам: 41%.
  • 96'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 95'
    Херенвен пытается что-то создать.
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    Где смотреть матч Херенвен 2:1 Волендам онлайн

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