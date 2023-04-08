Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Walid Ould-Chikh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Тактическая замена. Буур Оскар уходит с поля и его заменяет Ibrahim El Kadiri

85' Флоран да Силва задерживает мяч рукой

81' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновлен

80' Маус Ксавье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Флоран да Силва нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

76' Верман Хенк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Флоран да Силва наказан за толчок Кёлерт Матс

72' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тактическая замена. Франческо Антонуччи уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил

71' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Удар от ворот произведет Волендам

68' Матч возобновлен

67' Тактическая замена. Твигт Калвин уходит с поля и его заменяет Флоран да Силва

67' Тактическая замена. Gaetano Oristanio уходит с поля и его заменяет Walid Ould-Chikh

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Кёлерт Матс не смог попасть в створ ударом издали

66' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

60' Удар от ворот произведет Волендам

59' Ван Хойдонк Сидней бьет со штрафного в створ, но Филип Станкович держит все под контролем

58' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

57' Gaetano Oristanio из команды Волендам в офсайде

54' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Gaetano Oristanio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Франческо Антонуччи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Верман Хенк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Херенвен

51' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля