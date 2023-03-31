Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Марсель

51' Вахи Элю из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

51' Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Малиновский Руслан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Монпелье

45' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Команда Марсель сравняла счет! Игра продолжается!

44' 'Г О О О О О Л - Гендузи Маттео из команды Марсель забивает с пенальти! Он пробил правой. Бенжамен Леконт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

42' После проверки VAR судья изменил решение - Марсель пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

40' Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Малиновский Руслан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Норден Арно забивает с правой ноги!

14' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Монпелье

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Марсель

5' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля