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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Марсель
1:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
12' Гол
Норден Арно
42' Желтая карточка
Сахо Мамаду
1:1
44' Пенальти
Гендузи Маттео
45' Желтая карточка
Верету Жордан
81' Желтая карточка
Жермен Валер
82' Желтая карточка
Жиго Самуэль
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Норден Арно
(Вахи Элю)
22'
 
Сахо Мамаду
Куяте Кики
42'
 
Сахо Мамаду
44'
Гендузи Маттео
1:1
45'
Верету Жордан
 
46'
 
Тшато Энзо
Сако Фалае
59'
Юндер Дженгиз
Оливейра Витор
 
59'
МБемба Шансель
Гендузи Маттео
 
61'
 
Мавидиди Стефи
Норден Арно
76'
 
Фаяд Халил
Леруа Лео
76'
Пайе Димитри
Малиновский Руслан
 
76'
Каборе Исса
Клосс Жонатан
 
80'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
81'
 
Жермен Валер
82'
Жиго Самуэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 141
Марсель 95% (134)
X 3.5% (5)
Монпелье 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Бланко
Рубен
21
Ронжье
Валентин
4
Жиго
Самуэль
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
6
Гендузи
Маттео
27
Верету
Жордан
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
9
Оливейра
Витор
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
18
Леруа
Лео
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
Марсель
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Монпелье

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

30 матчей

56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
0.94

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.77
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.41
Тавареш Нуну 6 0.21
Колашинац Сеад 4 0.14
МБемба Шансель 4 0.14
Верету Жордан 3 0.1
Суарес Луис III 3 0.1
Юндер Дженгиз 2 (1) 0.07
Пайе Димитри 2 (1) 0.07
Гендузи Маттео 2 (1) 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Жерсон Сантос 2 0.07
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 12 0.41
Саванье Тежи 10 (5) 0.34
Норден Арно 5 0.17
Хазри Вахби 4 0.14
Мауасса Фет 3 0.1
Мавидиди Стефи 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Жермен Валер 2 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Силла Иссиага 0 0
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 4 2
Балерди Леонардо 5 1
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Верету Жордан 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
Колашинац Сеад 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 2
Ферри Жордан 5 1
Вахи Элю 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 4 1
Шотар Жорис 4 0
Жюльен Кристофер 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Куяте Кики 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Марсель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

9
8
Марсель
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
16

Волевые поражения

26
18
Марсель
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Монпелье
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

35
26

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
2
8%
7
33%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
9
36%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
4
16%
5
24%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
7
39%
4
17%
76-90

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
15%
3
13%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
6
23%
6
25%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
4
33%
8
35%
76-90

Забито

51
45
21 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
6
12%
10
22%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
16
31%
4
9%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
10
20%
11
24%
76-90

Пропущено

30
46
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
4
13%
7
15%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
5
17%
9
20%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
11
37%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2
Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1
Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0

Результаты матчей

Марсель
Монпелье

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Марсель
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
6
9
3
11
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
11
3
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
23
5
17
11
1.5
11
17
7
21
2.5
4
24
2
26
3.5
2
26
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 28 15 5 8 47 - 29 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
16.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
17.
Осер
 Заявка 28 5 8 15 23 - 51 23
18.
Труа
 Заявка 28 4 9 15 38 - 61 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
16.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
7.
Ланс
 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Марсель играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Монпелье: 33%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 96'
    Шотар Жорис не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Монпелье начинает контратаку
  • 95'
    Саванье Тежи из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Лекомт Бенжамен из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Лекомт Бенжамен из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Травма, повреждение
    90'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 90'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Монпелье: 33%.
  • Травма, повреждение
    89'
    Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 141
    Марсель 95% (134)
    X 3.5% (5)
    Монпелье 1.4% (2)
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