Тур: 29. Стадион: Велодром. Главный судья: Леонард Томас
0'
0:1
12' ГолНорден Арно
42' Желтая карточкаСахо Мамаду
1:1
44' ПенальтиГендузи Маттео
45' Желтая карточкаВерету Жордан
81' Желтая карточкаЖермен Валер
82' Желтая карточкаЖиго Самуэль
90'+6
Ход матча
12'
0:1
42'
44'
1:1
45'
46'
76'
80'
81'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Бланко
Рубен
30
Тавареш
Нуну
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
18
Леруа
Лео
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
33 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Монпелье
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
30 матчей
56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
0.94
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.77
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|12 (2)
|0.41
|Тавареш Нуну
|6
|0.21
|Колашинац Сеад
|4
|0.14
|МБемба Шансель
|4
|0.14
|Верету Жордан
|3
|0.1
|Суарес Луис III
|3
|0.1
|Юндер Дженгиз
|2 (1)
|0.07
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.07
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Жерсон Сантос
|2
|0.07
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|12
|0.41
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.34
|Норден Арно
|5
|0.17
|Хазри Вахби
|4
|0.14
|Мауасса Фет
|3
|0.1
|Мавидиди Стефи
|2
|0.07
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Жермен Валер
|2
|0.07
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Силла Иссиага
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Санчес Алексис
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|2
|Ферри Жордан
|5
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Хазри Вахби
|4
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Жюльен Кристофер
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
9
8
Марсель
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
16
Волевые поражения
26
18
Марсель
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Монпелье
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
35
26
Голы по времени матча
Забито
25
21
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
2
8%
7
33%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
9
36%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
4
16%
5
24%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
7
39%
4
17%
76-90
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
15%
3
13%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
6
23%
6
25%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
17%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
4
33%
8
35%
76-90
Забито
51
45
21 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 5
6
12%
10
22%
1-15
5
10%
7
16%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
16
31%
4
9%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
10
20%
11
24%
76-90
Пропущено
30
46
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
4
13%
7
15%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
5
17%
9
20%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
11
37%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2
Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0
Монпелье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1
Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0
Результаты матчей
Марсель
Монпелье
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Марсель
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
68
69
311
312
212
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
113
58
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
235
1711
1117
721
424
226
226
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|47 - 29
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 51
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|38 - 61
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7