Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

40' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Тьерно Бальде из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Труа

39' Массенжо Хан-Ноа не смог попасть в створ ударом издали

38' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

34' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Труа

28' Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ох, нехорошо это выглядит. Менса Гидеон получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Матч возобновится спорным мячом

21' Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Осер

16' Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Осер

13' Яде Папа Ндиага не смог попасть в створ ударом издали

10' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Труа

7' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Труа

3' Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Осер начинает с центра поля