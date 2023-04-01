Тур: 29. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
66'
73'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
7
Эн
Готье
12
Туре
Бирама
19
Аблин
Маттис
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
-
33 Коон РудиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Труа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.35
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (2)
|0.14
|Да Кошта Нуну
|3
|0.1
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.1
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.07
|Жубал Мендес
|2
|0.07
|Эн Готье
|2
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|10 (1)
|0.34
|Лопеш Рони
|5
|0.17
|Рипар Рено
|4
|0.14
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Поросо Джексон
|2
|0.07
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жанвье Жульян
|3
|1
|Туре Сулейман
|3
|1
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Сальмье Йоанн
|4
|1
|Куаме Роминигуе
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Агум Люсьен
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Осер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Труа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
5
11
Осер
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Труа
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
8
Волевые поражения
7
14
Осер
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Труа
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
6
29%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
1
10%
6
29%
76-90
Пропущено
22
41
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
4
18%
8
20%
1-15
2
9%
3
7%
16-30
6
27%
6
15%
31-45
1
5%
10
24%
46-60
4
18%
7
17%
61-75
5
23%
7
17%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Пропущено
30
22
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
20%
2
9%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
6
20%
6
27%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
9
41%
76-90
Забито
23
37
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
13%
5
14%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
5
22%
10
27%
76-90
Пропущено
52
63
25 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 41
19 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 28
10
19%
10
16%
1-15
6
12%
4
6%
16-30
9
17%
8
13%
31-45
7
13%
16
25%
46-60
8
15%
9
14%
61-75
12
23%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1
Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0
Труа
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1
Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2
Результаты матчей
Осер
Труа
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осер
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
524
1118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 1:0 Труа
Исход игры
Осер
74.2% (95)
Ничья
19.5% (25)
Труа
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.64% (34)
Меньше
72.36% (89)
Обе команды забьют
Да
43.09% (53)
Нет
56.91% (70)
Популярный счёт
1:0 Осер
42.2% (54)
2:1 Осер
20.3% (26)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Осер
8.6% (11)
1:2 Труа
3.9% (5)
0:1 Труа
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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