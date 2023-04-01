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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Осер
1:0
Конец матча
Труа
0'
1:0
73' Гол
Ньянг М'Байе
90'+5

Ход матча

26'
Жанвье Жульян
Менса Гидеон
 
36'
 
Бальде Мама
Рипар Рено
46'
Да Кошта Нуну
Дембеле Сирики
 
46'
Перрен Гаэтан
Аблин Маттис
 
66'
Ньянг М'Байе
Эн Готье
 
73'
Ньянг М'Байе
(Да Кошта Нуну)
1:0
81'
 
Шавалерин Ксавье
Агум Люсьен
81'
 
Бруус Андреас
Бальде Тьерно
81'
 
Тибиди Алексис
Одоберт Уилсон
90'
М'Чангама Юссуф
Туре Сулейман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Осер 74.2% (95)
X 19.5% (25)
Труа 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
7
Эн
Готье
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
77
Дембеле
Сирики
19
Аблин
Маттис
30
Галлон
Готье
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
26
Яде
Папа
Ндиага
11
Лопеш
Рони
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
29
Одоберт
Уилсон
20
Рипар
Рено
Осер
5-4-1
Труа
5-4-1

История личных встреч

Осер
Труа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
ТМК
1:0
Л2
3:1
К
0:1
Л2
2:1
Л2
3:1
Л2
1:2
Л2
0:2
Л2
1:0
ТМК
1:2
Л2
2:3
К
4:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.35
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (2) 0.14
Да Кошта Нуну 3 0.1
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.1
Отре Матиас 2 (1) 0.07
Жубал Мендес 2 0.07
Эн Готье 2 0.07
Сахи Хамза 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 10 (1) 0.34
Лопеш Рони 5 0.17
Рипар Рено 4 0.14
Одоберт Уилсон 3 0.1
Тардьё Флориан 3 (3) 0.1
Шавалерин Ксавье 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Поросо Джексон 2 0.07
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Жанвье Жульян 3 1
Туре Сулейман 3 1
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Зедатка Аким 2 0
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Сальмье Йоанн 4 1
Куаме Роминигуе 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Агум Люсьен 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Осер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Труа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

5
11
Осер
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Труа
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

7
14
Осер
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Труа
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
6
29%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Пропущено

22
41
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
4
18%
8
20%
1-15
2
9%
3
7%
16-30
6
27%
6
15%
31-45
1
5%
10
24%
46-60
4
18%
7
17%
61-75
5
23%
7
17%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Пропущено

30
22
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
20%
2
9%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
6
20%
6
27%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
9
41%
76-90

Забито

23
37
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
13%
5
14%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
5
22%
10
27%
76-90

Пропущено

52
63
25 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 41
19 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 28
10
19%
10
16%
1-15
6
12%
4
6%
16-30
9
17%
8
13%
31-45
7
13%
16
25%
46-60
8
15%
9
14%
61-75
12
23%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1
Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0
Труа
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1
Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2

Результаты матчей

Осер
Труа

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
5
24
1.5
11
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
16.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
17.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
15.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Осер вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осер: 45%, Труа: 55%.
  • 94'
    Осер пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Зедатка Аким
  • 93'
    Осер начинает контратаку
  • Угловой
    93'
    Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Труа пытается что-то создать.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 91'
    Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 90'
    Туре Сулейман получил травму и заменен. М'Чангама Юссуф выходит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Труа пытается что-то создать.
    • 88'
      Зедатка Аким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      87'
      Бруус Андреас наказан за толчок Туре Сулейман
    • 87'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      86'
      Бальде Мама наказан за толчок Жубал Мендес
    • 85'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Труа: 60%.
    • 49'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      49'
      Эн Готье из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Туре Сулейман
    • 46'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Труа поставил подножку. Пострадал Жанвье Жульян
    • 46'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      45'
      Аблин Маттис задерживает мяч рукой
    • 44'
      Бальде Мама выиграл воздушное противоборство у Жубал Мендес.
    • 44'
      Эн Готье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Осер пытается что-то создать.
    • 43'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Тьерно Бальде из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Труа пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 39'
      Массенжо Хан-Ноа не смог попасть в створ ударом издали
    • 38'
      Осер начинает контратаку
    • 38'
      Туре Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Яде Папа Ндиага наказан за толчок Жанвье Жульян
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Рипар Рено получил травму и заменен. Бальде Мама выходит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Труа: 60%.
    • Травма, повреждение
      34'
      Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Труа пытается что-то создать.
    • 33'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Тьерно Бальде из команды Труа поставил подножку. Пострадал Массенжо Хан-Ноа
    • 32'
      Лопеш Рони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Труа пытается что-то создать.
    • 31'
      Осер пытается что-то создать.
    • Офсайд
      31'
      Лопеш Рони из команды Труа в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Труа: 60%.
    • 30'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Яде Папа Ндиага из команды Труа в офсайде
    • Фол, нарушение
      29'
      Равелсон Райан задерживает мяч рукой
    • 29'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 28'
      Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Осер пытается что-то создать.
    • 27'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Менса Гидеон получил травму и заменен. Жанвье Жульян выходит на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 45%, Труа: 55%.
    • 25'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Менса Гидеон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 23'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Агум Люсьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Труа: 60%.
    • 20'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Осер пытается что-то создать.
    • 18'
      Осер пытается что-то создать.
    • 18'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 17'
      Труа пытается что-то создать.
    • 17'
      Равелсон Райан пытается реализовать момент...
    • 16'
      Дембеле Сирики нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      16'
      Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Галлон Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Осер пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Труа: 65%.
    • 14'
      Осер контролирует мяч.
    • 14'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Рипар Рено.
    • 13'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 13'
      Яде Папа Ндиага не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Труа: 60%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Аблин Маттис наказан за толчок Палмер-Браун Эрик
    • 10'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Осер начинает контратаку
    • 9'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Рипар Рено.
    • 8'
      Труа контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 7'
      Осер пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Зедатка Аким из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 60%, Труа: 40%.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Зедатка Аким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 4'
      Шанс! Равелсон Райан из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 3'
      Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Труа поставил подножку. Пострадал Эн Готье
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Осер 74.2% (95)
    X 19.5% (25)
    Труа 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Осер 1:0 Труа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 1:0 Труа

    Исход игры
    Осер
    74.2% (95)
    Ничья
    19.5% (25)
    Труа
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.64% (34)
    Меньше
    72.36% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    43.09% (53)
    Нет
    56.91% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Осер
    42.2% (54)
    2:1 Осер
    20.3% (26)
    1:1 Ничья
    15.6% (20)
    2:0 Осер
    8.6% (11)
    1:2 Труа
    3.9% (5)
    0:1 Труа
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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