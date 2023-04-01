Тур: 29. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
27' Желтая карточкаДуэ Дезире
0:1
31' ГолОпенда Лои
45' Желтая карточкаДансо Кевин
61' Желтая карточкаТомассон Адриен
82' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
90'+5
Ход матча
27'
31'
0:1
45'
56'
61'
81'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
15
Ву
Кристофер
27
Траоре
Амари
33
Дуэ
Дезире
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Омари ВармедЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Ланс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|9
|0.31
|Гуйри Амин
|9
|0.31
|Мюинга Арно
|7
|0.24
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.1
|Дуэ Дезире
|3
|0.1
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Теате Артур
|2
|0.07
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15
|0.52
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.21
|Саид Уэсли
|5
|0.17
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.14
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Томассон Адриен
|2
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.07
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ву Кристофер
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Угочукву Лесли
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Абдул-Самед Салис
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ланс
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
7
Ренн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ланс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
11
28
Ренн
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Ланс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
13
35
Голы по времени матча
Забито
31
19
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
2
6%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
9
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
5
45%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Забито
15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
5
33%
6
21%
46-60
3
20%
6
21%
61-75
2
13%
5
18%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
15%
1
9%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Забито
46
47
17 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
5
11%
4
9%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
6
13%
10
21%
31-45
10
22%
8
17%
46-60
8
17%
6
13%
61-75
11
24%
11
23%
76-90
Пропущено
31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
3
10%
2
9%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
8
26%
5
23%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
4
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1
Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1
Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2
Результаты матчей
Ренн
Ланс
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ренн
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
105
86
69
68
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
114
311
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
245
1316
1217
722
821
128
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|68 - 28
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|57 - 37
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|7.
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|37 - 25
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|9.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|36 - 28
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 40
|34
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|34 - 46
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 46
|24
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|20 - 50
|21
|20.
|Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 17
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Ланс
Исход игры
Ренн
43.8% (56)
Ничья
46.9% (60)
Ланс
9.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
36.07% (44)
Меньше
63.93% (78)
Обе команды забьют
Да
79.51% (97)
Нет
20.49% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (53)
2:1 Ренн
24.2% (31)
1:0 Ренн
11.7% (15)
1:2 Ланс
5.5% (7)
2:0 Ренн
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Ланс
2.3% (3)
3:2 Ренн
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!