  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ренн
0:1
Конец матча
Ланс
0'
27' Желтая карточка
Дуэ Дезире
0:1
31' Гол
Опенда Лои
45' Желтая карточка
Дансо Кевин
61' Желтая карточка
Томассон Адриен
82' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
90'+5

Ход матча

27'
Дуэ Дезире
 
31'
0:1
Опенда Лои
(Сотока Флориан)
45'
 
Дансо Кевин
56'
Майер Ловро
Токо-Экамби Карл
 
56'
Сантамария Батист
Ву Кристофер
 
56'
Гуйри Амин
Дуэ Дезире
 
61'
 
Томассон Адриен
74'
Фюльжени Анжело
Угочукву Лесли
 
74'
Докю Жереми
Томассон Адриен
 
74'
 
Да Коста Давид Перейра
Клод-Морис Алексис
80'
 
Мачадо Дейвер
Франковски Пшемыслав
81'
 
Саид Уэсли
Опенда Лои
82'
Буриго Бенжамен
 
83'
Спенс Джед
Траоре Амари
 
90'
 
Айдара Массадио
Медина Факундо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Ренн 43.8% (56)
X 46.9% (60)
Ланс 9.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Манданда
Стив
23
Омари
Вармед
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
27
Траоре
Амари
25
Мелинг
Биргер
6
Угочукву
Лесли
14
Буриго
Бенжамен
33
Дуэ
Дезире
17
Токо-Экамби
Карл
9
Мюинга
Арно
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
7
Сотока
Флориан
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Томассон
Адриен
11
Опенда
Лои
20
Фюльжени
Анжело
Ренн
5-3-2
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Ланс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 9 0.31
Гуйри Амин 9 0.31
Мюинга Арно 7 0.24
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.1
Дуэ Дезире 3 0.1
Тэт Флавьен 2 0.07
Теате Артур 2 0.07
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Докю Жереми 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 15 0.52
Сотока Флориан 6 (1) 0.21
Саид Уэсли 5 0.17
Фофана Секо 4 (1) 0.14
Клод-Морис Алексис 3 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Томассон Адриен 2 0.07
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.07
Гради Жонатан 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 4 1
Дуэ Дезире 5 0
Траоре Амари 4 0
Теате Артур 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Угочукву Лесли 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 0
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Абдул-Самед Салис 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Ренн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ланс
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
7
Ренн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ланс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

11
28
Ренн
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Ланс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

13
35

Голы по времени матча

Забито

31
19
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
2
6%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
9
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
5
45%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Забито

15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
5
33%
6
21%
46-60
3
20%
6
21%
61-75
2
13%
5
18%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
15%
1
9%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
4
20%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Забито

46
47
17 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
5
11%
4
9%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
6
13%
10
21%
31-45
10
22%
8
17%
46-60
8
17%
6
13%
61-75
11
24%
11
23%
76-90

Пропущено

31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
3
10%
2
9%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
5
23%
31-45
8
26%
5
23%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
4
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1
Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1
Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2

Результаты матчей

Ренн
Ланс

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
10
5
1.5
8
6
6
9
2.5
6
8
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
24
5
13
16
1.5
12
17
7
22
2.5
8
21
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 21 3 4 68 - 28 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 Заявка 28 16 6 6 57 - 37 54
5.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
6.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
7.
Ницца
 Заявка 28 11 11 6 37 - 25 44
8.
Лорьян
 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
9.
Реймс
 Заявка 28 10 13 5 36 - 28 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
13.
Клермон
 Заявка 28 9 7 12 27 - 40 34
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
16.
Страсбург
 Заявка 28 5 11 12 34 - 46 26
17.
Брест
 Заявка 28 5 9 14 30 - 46 24
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 28 6 3 19 20 - 50 21
20.
Анже
 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 14 11 2 1 34 - 17 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
9.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
14.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
15.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Лорьян
 Заявка 14 5 5 4 20 - 22 20
8.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Ланс: 44%.
  • 95'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Майер Ловро пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
  • 93'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Ланс: 49%.
    • 47'
      Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Фол, нарушение
      46'
      Дансо Кевин из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Desire Doue.
    • 46'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Ланс: 49%.
    • 45'
      Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 45'
      О, нет. Из многообещающей позиции Токо-Экамби Карл из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 45'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 41'
      Шанс! Опенда Лои из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 41'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Ланс: 49%.
    • 40'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 38'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Опенда Лои из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Ланс: 53%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 35'
      Лесли Угочукву из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      35'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      33'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 33'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      Сотока Флориан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О О О Л - Опенда Лои из команды Ланс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 31'
      Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 30'
      Франковски Пшемыслав выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Ланс: 57%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 30'
      Гради Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 29'
      Манданда Стив ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      28'
      Desire Doue получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      28'
      Безумный фол. Desire Doue грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Секо
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Ланс: 54%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
    • 24'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      23'
      Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Фюльжени Анжело выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 36%, Ланс: 64%.
    • 19'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 16'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 35%, Ланс: 65%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 15'
      Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 15'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Desire Doue наказан за толчок Гради Жонатан
    • 14'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 13'
      Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      12'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс подал угловой справа.
    • 12'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Фюльжени Анжело из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 11'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 10'
      Сотока Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      10'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс подал угловой слева.
    • 10'
      Манданда Стив делает важнейший сейв!
    • 10'
      Медина Факундо нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      9'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс подал угловой слева.
    • 9'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Ланс: 54%.
    • Фол, нарушение
      8'
      Desire Doue задерживает мяч рукой
    • 8'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      6'
      Уормед Омари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Фюльжени Анжело.
    • 6'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      5'
      Опенда Лои наказан за толчок Теате Артур
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 37%, Ланс: 63%.
    • 5'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 4'
      Медина Факундо из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 4'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Франковски Пшемыслав
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 2'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
    • 1'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Ренн 43.8% (56)
    X 46.9% (60)
    Ланс 9.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ренн 0:1 Ланс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:1 Ланс

    Исход игры
    Ренн
    43.8% (56)
    Ничья
    46.9% (60)
    Ланс
    9.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.07% (44)
    Меньше
    63.93% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    79.51% (97)
    Нет
    20.49% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (53)
    2:1 Ренн
    24.2% (31)
    1:0 Ренн
    11.7% (15)
    1:2 Ланс
    5.5% (7)
    2:0 Ренн
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Ланс
    2.3% (3)
    3:2 Ренн
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     