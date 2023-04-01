Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.

Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Ланс

45' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Ренн

41' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Ланс

40' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Ланс

35' Лесли Угочукву из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О О О Л - Опенда Лои из команды Ланс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

31' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Удар от ворот произведет Ренн

30' Гради Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Desire Doue получил желтую карточку от судьи

28' Безумный фол. Desire Doue грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Секо

24' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фюльжени Анжело выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.

20' Удар от ворот произведет Ланс

19' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Токо-Экамби Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Ланс

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Лесли Угочукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Ренн

15' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Desire Doue наказан за толчок Гради Жонатан

13' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Ренн

11' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Ренн

10' Медина Факундо нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

8' Desire Doue задерживает мяч рукой

8' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

6' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Удар от ворот произведет Ренн

4' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

2' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля