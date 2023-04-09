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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
3:0
Второй тайм: 85'
Остин
0'
1:0
40' Гол
Буанга Денис
2:0
58' Гол
Буанга Денис
67' Желтая карточка
Лима Ник
3:0
68' Гол
Буанга Денис
1
Якупович
Элдин
30
Паленсия
Серги
2
Мальдонадо
Дениль
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
23
Акоста
Келлин
20
Сифуэнтес
Хосе
7
Бюк
Стипе
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
15
Вяйсянен
Лео
8
Ринг
Александр
23
Колманич
Жан
6
Даниэль
Перейра
33
Gavin
Wolff
7
Ригони
Эмилиано
10
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Лос-Анджелес
4-3-3
Остин
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Остин

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
3:0
М
4:1
М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 6 (1) 1
Тильман Тимоти 2 0.33
Вела Карлос 1 (1) 0.17
Кьеллини Джорджо 1 0.17
Опоку Квадво 1 0.17
Бюк Стипе 1 0.17
Паленсия Серги 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 3 0.5
Дриусси Себастьян 1 0.17
Gavin Wolff 1 0.17
Урути Максимилиано 1 0.17
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 2 0
Лонг Аарон 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Санчес Илье 1 0
Акоста Келлин 1 0
Буанга Денис 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 1 0
Ринг Александр 1 0
Фагундес Диего 1 0
Лундквист Адам 1 0
Вяйсянен Лео 1 0
Лима Ник 1 0
Gavin Wolff 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
2
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Остин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
22%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Остин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2
Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Остин

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
3.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Лос-Анджелес
 3:0 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 4 2 1 14 - 10 14
6.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
7.
Коламбус Кру
 2:0 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 7 4 1 2 7 - 7 13
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 6 3 2 1 6 - 5 11
10.
Нэшвилл
 0:0 7 3 2 2 6 - 2 11
11.
Даллас
 1:0 7 3 2 2 9 - 7 11
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 2:0 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 0:0 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 0:3 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
20.
Интер Майами
 0:1 7 2 0 5 6 - 8 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 1 3 3 4 - 6 6
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 0 4 3 2 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 7 0 4 3 2 - 8 4
27.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
29.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Нэшвилл
 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
12.
Даллас
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
16.
Торонто
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
18.
Остин
 0:3 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Миннесота Юнайтед
 0:2 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Коламбус Кру
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Остин
 0:3 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 3:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Stipe Biuk сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Буанга Денис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес
    Ничья
    Остин
    1.50
    6.30
    6.84
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:0 Остин онлайн

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