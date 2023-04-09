Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолБуанга Денис
2:0
58' ГолБуанга Денис
67' Желтая карточкаЛима Ник
3:0
68' ГолБуанга Денис
90'+6
Ход матча
40'
1:0
58'
2:0
67'
68'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
15
Вяйсянен
Лео
23
Колманич
Жан
33
Gavin
Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
27 Nathan Ordaz
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Лос-Анджелес
Остин
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|6 (1)
|1
|Тильман Тимоти
|2
|0.33
|Вела Карлос
|1 (1)
|0.17
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.17
|Опоку Квадво
|1
|0.17
|Бюк Стипе
|1
|0.17
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|3
|0.5
|Дриусси Себастьян
|1
|0.17
|Gavin Wolff
|1
|0.17
|Урути Максимилиано
|1
|0.17
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
2
Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Остин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
17%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
67%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Остин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2
Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Остин
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
24
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|10 - 7
|7
|20.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|21.
|3:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|22.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|23.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|27.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3