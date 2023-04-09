Тур: 1. Стадион: Янки.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Talles Magno
|2
|0.29
|Перейра Габриэл
|1
|0.14
|Родригес Сантьяго
|1
|0.14
|Хавьер Тиаго
|1
|0.14
|Куфре Бриан
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|4
|0.57
|Caleb Wiley
|3
|0.43
|Якумакис Георгиос
|2
|0.29
|Араужо Луис
|2
|0.29
|Леннон Брукс
|1
|0.14
|Россетто Матеус
|1
|0.14
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Паркс Китон
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
9
Нью-Йорк Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|9 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|6.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|15.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|18.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|19.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|21.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|22.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|25.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3