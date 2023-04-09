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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 28'
Атланта Юнайтед
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
2.35
3.69
3.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Барраса
Луис
35
Иленчич
Митя
4
Шано
Максим
13
Мартинс
Тьяго
II
3
Куфре
Бриан
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Пеллегрини
Матиас
10
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
19
Gabriel
Segal
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
2:0
М
1:1
М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Talles Magno 2 0.29
Перейра Габриэл 1 0.14
Родригес Сантьяго 1 0.14
Хавьер Тиаго 1 0.14
Куфре Бриан 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 4 0.57
Caleb Wiley 3 0.43
Якумакис Георгиос 2 0.29
Араужо Луис 2 0.29
Леннон Брукс 1 0.14
Россетто Матеус 1 0.14
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 3 0
Куфре Бриан 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Иленчич Митя 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Шано Максим 1 0
Паркс Китон 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Жассон Андрес 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 0
Якумакис Георгиос 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Caleb Wiley 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
9
Нью-Йорк Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 7 5 1 1 9 - 6 16
2.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Цинциннати
 0:0 7 4 3 0 8 - 4 15
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 0:0 7 3 2 2 15 - 8 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 3 2 2 6 - 7 11
10.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
11.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
13.
Остин
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 0:0 7 2 1 4 6 - 7 7
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
19.
Хьюстон Динамо
 5 2 0 3 5 - 7 6
20.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
21.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
22.
Ди Си Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
25.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 1 0 5 3 - 13 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Лос-Анджелес
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Цинциннати
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 0:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
9.
Интер Майами
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Даллас
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
17.
Ди Си Юнайтед
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
19.
Остин
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
24.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Остин
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Даллас
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Коламбус Кру
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
27.
Интер Майами
 0:0 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 11 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
2.35
3.69
3.74
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