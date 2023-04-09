Тур: 1. Стадион: Янки.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
54' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
62' Красная карточкаИбарра Франко
0:1
70' ГолЯкумакис Георгиос
1:1
72' ГолПерейра Габриэл
77' Желтая карточкаШано Максим
90' Желтая карточкаИленчич Митя
90'+11
Ход матча
62'
70'
72'
1:1
77'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|2
|0.29
|Talles Magno
|2
|0.29
|Родригес Сантьяго
|1
|0.14
|Хавьер Тиаго
|1
|0.14
|Куфре Бриан
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|4
|0.57
|Caleb Wiley
|3
|0.43
|Якумакис Георгиос
|3
|0.43
|Араужо Луис
|2
|0.29
|Леннон Брукс
|1
|0.14
|Россетто Матеус
|1
|0.14
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Иленчич Митя
|3
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Паркс Китон
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|1
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
2
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
9
Нью-Йорк Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|10 - 7
|7
|20.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|21.
|3:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|22.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|23.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|27.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3