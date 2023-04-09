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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
45' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
54' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
62' Красная карточка
Ибарра Франко
0:1
70' Гол
Якумакис Георгиос
1:1
72' Гол
Перейра Габриэл
77' Желтая карточка
Шано Максим
90' Желтая карточка
Иленчич Митя
90'+11
1
Барраса
Луис
35
Иленчич
Митя
4
Шано
Максим
13
Мартинс
Тьяго
II
3
Куфре
Бриан
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Пеллегрини
Матиас
10
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
19
Gabriel
Segal
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
2:0
М
1:1
М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 2 0.29
Talles Magno 2 0.29
Родригес Сантьяго 1 0.14
Хавьер Тиаго 1 0.14
Куфре Бриан 0 0
Иленчич Митя 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 4 0.57
Caleb Wiley 3 0.43
Якумакис Георгиос 3 0.43
Араужо Луис 2 0.29
Леннон Брукс 1 0.14
Россетто Матеус 1 0.14
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 3 0
Шано Максим 2 0
Куфре Бриан 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Паркс Китон 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Жассон Андрес 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 1
Якумакис Георгиос 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Caleb Wiley 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
9
Нью-Йорк Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 7 5 1 1 15 - 5 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 4 2 1 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 7 1 4 2 10 - 7 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 3:1 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
25.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Шарлотт
 1:3 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 1 2 1 7 - 3 5
19.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 1:3 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 1:3 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
24.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Mitja Ilenic получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Якумакис Георгиос уходит с поля. Абрам Луис выходит вместо него
  • 85'
    Араужо Луис уходит с поля. Мачоп Чол выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Шано Максим получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Mitja Ilenic сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!
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    • 62'
      УДАЛЕНИЕ! - Франко Ибарра увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      54'
      Пеллегрини Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Якумакис Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      ГОООООЛ Атланта Юнайтед забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед онлайн

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