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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
Первый тайм: 28'
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
21' Гол
Dylan Borrero
26' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
4
Кесслер
Генри
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
19
Блессинг
Латиф
11
Dylan
Borrero
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
7
Боу
Густаво
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэл
3
Миллер
Камаль
22
Эррера
Аарон
5
Ilias
Iliadis
19
Салиба
Натан
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
9
Оффор
Чинонсо
30
Киото
Ромель
Нью-Инглэнд Революшн
4-1-2-1-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Клёб де Фут Монреаль

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

50%
10%
40%
15 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.6
1.27

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 2 0.29
Dylan Borrero 2 0.29
Вуд Бобби 1 0.14
Хиль Карлес 1 0.14
Бай Брэндон 1 0.14
Кесслер Генри 1 0.14
Noel Buck 1 0.14
Джонс Дехуан 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.33
Оффор Чинонсо 1 0.17
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 2 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Noel Buck 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 1 1
Ваньяма Виктор 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Уотерман Джоэл 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
3
Нью-Инглэнд Революшн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 7 5 1 1 9 - 6 16
2.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Цинциннати
 0:0 7 4 3 0 8 - 4 15
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 0:0 7 3 2 2 15 - 8 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 3 2 2 6 - 7 11
10.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
11.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
13.
Остин
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 0:0 7 2 1 4 6 - 7 7
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
19.
Хьюстон Динамо
 5 2 0 3 5 - 7 6
20.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
21.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
22.
Ди Си Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
25.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 1 0 5 3 - 13 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Лос-Анджелес
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Цинциннати
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 0:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
9.
Интер Майами
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Даллас
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
17.
Ди Си Юнайтед
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
19.
Остин
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
24.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Остин
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Даллас
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Коламбус Кру
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
27.
Интер Майами
 0:0 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 11 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Боу Густаво сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Дилан Борреро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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