Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
13'
24'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
11 Elias Manoel
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе Эрткуэйкс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.67
1.36
Среднее время на гол
33
66
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.78
Среднее время на гол
66
115
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.14
|Лима Лукас II
|1
|0.14
|Ванзейр Данте
|1
|0.14
|Elias Manoel
|1
|0.14
|Толкин Джон
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|0.43
|Эбобисс Жереми
|2
|0.29
|Акапо Карлос
|1
|0.14
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Рейес Андрес
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Марье Поль
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|9 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|6.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|15.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|18.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|19.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|21.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|22.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|25.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3