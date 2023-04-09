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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 28'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
13' Желтая карточка
Фернандес Омир
24' Желтая карточка
Tonhao

Ход матча

13'
Фернандес Омир
 
24'
 
Tonhao
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.95
4.04
5.18
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
6
Данкан
Кайл
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
21
Фернандес
Омир
7
Бёрк
Кори
13
Ванзейр
Данте
1
Марцинковски
Джеймс
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
3
Марье
Поль
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
35
Монтейру
Жамиру
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе Эрткуэйкс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:2
М
1:3
М
4:1
М
1:3
М
5:1
М
2:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:0
М
4:0
М
1:0
М
4:1
ОК
1:2
М
1:1
М
2:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.67
1.36

Среднее время на гол

33
66

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.78

Среднее время на гол

66
115

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.14
Лима Лукас II 1 0.14
Ванзейр Данте 1 0.14
Elias Manoel 1 0.14
Толкин Джон 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 3 (2) 0.43
Эбобисс Жереми 2 0.29
Акапо Карлос 1 0.14
Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Рейес Андрес 2 0
Бёрк Кори 2 0
Нилис Шон 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Толкин Джон 1 0
Нилис Дилан 1 0
Elias Manoel 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейру Жамиру 1 1
Киканович Бенджамин 2 0
Менса Джонатан 1 0
Трауко Мигель 1 0
Груэсо Карлос 1 0
Акапо Карлос 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Tonhao 1 0
Юилл Джексон 1 0
Марье Поль 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 7 5 1 1 9 - 6 16
2.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Цинциннати
 0:0 7 4 3 0 8 - 4 15
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 0:0 7 3 2 2 15 - 8 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 3 2 2 6 - 7 11
10.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
11.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
13.
Остин
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 0:0 7 2 1 4 6 - 7 7
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
19.
Хьюстон Динамо
 5 2 0 3 5 - 7 6
20.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
21.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
22.
Ди Си Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
25.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 1 0 5 3 - 13 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Лос-Анджелес
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Цинциннати
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 0:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
9.
Интер Майами
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Даллас
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
17.
Ди Си Юнайтед
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
19.
Остин
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
24.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Остин
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Даллас
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Коламбус Кру
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
27.
Интер Майами
 0:0 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 11 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Фернандес Омир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.95
4.04
5.18
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Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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