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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Первый тайм: 27'
Филадельфия Юнион
0'
21' Желтая карточка
Мбезо Оливье

Ход матча

21'
 
Мбезо Оливье
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Филадельфия Юнион
2.21
3.90
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
8
Marco
Angulo
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
2
Реал
Мэттью
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
20
Jesus
Bueno
25
Chris
Donovan
33
Салливан
Куинн
Цинциннати
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Хуниор 2 0.29
Сантос Сержио II 2 0.29
Васкес Брэндон 1 0.14
Brenner da Silva 1 0.14
Нвободо Обинна 1 0.14
Москера Йерсон 1 0.14
Барреаль Альваро 0 0
Акоста Лусиано 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 2 (2) 0.29
Уре Микаэль 2 0.29
Карранса Хулиан 2 0.29
Торрес Хоакин 1 0.14
Перея Андрес 1 0.14
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 3 0
Акоста Лусиано 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Миазга Мэтт 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Brenner da Silva 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Marco Angulo 1 0
Malik Pinto 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Карранса Хулиан 1 1
Торрес Хоакин 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
6
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0

Результаты матчей

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 7 5 1 1 9 - 6 16
2.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Цинциннати
 0:0 7 4 3 0 8 - 4 15
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 0:0 7 3 2 2 15 - 8 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 3 2 2 6 - 7 11
10.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
11.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
13.
Остин
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 0:0 7 2 1 4 6 - 7 7
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
19.
Хьюстон Динамо
 5 2 0 3 5 - 7 6
20.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
21.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
22.
Ди Си Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
25.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 1 0 5 3 - 13 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Лос-Анджелес
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Цинциннати
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 0:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
9.
Интер Майами
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Даллас
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
17.
Ди Си Юнайтед
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
19.
Остин
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
24.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Остин
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Даллас
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Коламбус Кру
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
27.
Интер Майами
 0:0 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 11 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Мбезо Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Цинциннати
Ничья
Филадельфия Юнион
2.21
3.90
5.60
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