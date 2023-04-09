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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
22' Желтая карточка
Мбезо Оливье
48' Желтая карточка
Москера Йерсон
1:0
69' Пенальти
Акоста Лусиано
70' Желтая карточка
Блэйк Андре
90'+6
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
8
Marco
Angulo
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
2
Реал
Мэттью
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
20
Jesus
Bueno
25
Chris
Donovan
33
Салливан
Куинн
Цинциннати
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Хуниор 2 0.29
Сантос Сержио II 2 0.29
Васкес Брэндон 1 0.14
Акоста Лусиано 1 (1) 0.14
Brenner da Silva 1 0.14
Нвободо Обинна 1 0.14
Москера Йерсон 1 0.14
Барреаль Альваро 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 2 (2) 0.29
Уре Микаэль 2 0.29
Карранса Хулиан 2 0.29
Торрес Хоакин 1 0.14
Перея Андрес 1 0.14
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 3 0
Акоста Лусиано 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Миазга Мэтт 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Brenner da Silva 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Москера Йерсон 1 0
Marco Angulo 1 0
Malik Pinto 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Карранса Хулиан 1 1
Торрес Хоакин 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
6
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0

Результаты матчей

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
3.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Лос-Анджелес
 3:0 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 4 2 1 14 - 10 14
6.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
7.
Коламбус Кру
 2:0 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 7 4 1 2 7 - 7 13
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 6 3 2 1 6 - 5 11
10.
Нэшвилл
 0:0 7 3 2 2 6 - 2 11
11.
Даллас
 1:0 7 3 2 2 9 - 7 11
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 2:0 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 0:0 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 0:3 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
20.
Интер Майами
 0:1 7 2 0 5 6 - 8 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 1 3 3 4 - 6 6
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 0 4 3 2 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 7 0 4 3 2 - 8 4
27.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
29.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Нэшвилл
 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
12.
Даллас
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
16.
Торонто
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
18.
Остин
 0:3 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Миннесота Юнайтед
 0:2 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Коламбус Кру
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Остин
 0:3 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 3:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 3
Весь список
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