Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаМбезо Оливье
48' Желтая карточкаМоскера Йерсон
1:0
69' ПенальтиАкоста Лусиано
70' Желтая карточкаБлэйк Андре
90'+6
Ход матча
22'
48'
69'
1:0
70'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
20
Jesus
Bueno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Malik Pinto
-
32 Ian Murphy
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
20 Jesus BuenoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Цинциннати
Филадельфия Юнион
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
128
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Хуниор
|2
|0.29
|Сантос Сержио II
|2
|0.29
|Васкес Брэндон
|1
|0.14
|Акоста Лусиано
|1 (1)
|0.14
|Brenner da Silva
|1
|0.14
|Нвободо Обинна
|1
|0.14
|Москера Йерсон
|1
|0.14
|Барреаль Альваро
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|2 (2)
|0.29
|Уре Микаэль
|2
|0.29
|Карранса Хулиан
|2
|0.29
|Торрес Хоакин
|1
|0.14
|Перея Андрес
|1
|0.14
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Миазга Мэтт
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Brenner da Silva
|1
|0
|Нвободо Обинна
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Marco Angulo
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Карранса Хулиан
|1
|1
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
6
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0
Результаты матчей
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|3:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|7.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|11.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|20.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|21.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|26.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|27.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|28.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|29.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|9.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|18.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|3