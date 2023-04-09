Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
27' ГолФеррейра Хесус
35' Желтая карточкаПомикал Пакстон
76' Желтая карточкаAlan Velasco
90' Желтая карточкаЖан Корентен
Ход матча
27'
0:1
35'
75'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Franco
Negri
30
Пас
Мартен
2
Geovane
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Franco NegriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
2 GeovaneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Интер Майами
Даллас
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franco Negri
|1
|0.14
|Кривцов Сергей
|1
|0.14
|Жан Корентен
|1
|0.14
|Стефанелли Николас
|1
|0.14
|Тейлор Роберт
|1
|0.14
|Shanyder Borgelin
|1
|0.14
|Jean Mota
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|4
|0.57
|Alan Velasco
|2
|0.29
|Ибеага Себастьен
|1
|0.14
|Берджесс Нкоси
|1
|0.14
|Факундо Киньон
|1
|0.14
|Арриола Пол
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Franco Negri
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Даллас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Интер Майами
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Даллас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
6
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Даллас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Интер Майами
Даллас
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|3:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|7.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|11.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|20.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|21.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|26.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|27.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|28.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|29.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|9.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|18.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|3