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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:1
Второй тайм: 90+'
Даллас
0'
0:1
27' Гол
Феррейра Хесус
35' Желтая карточка
Помикал Пакстон
76' Желтая карточка
Alan Velasco
90' Желтая карточка
Жан Корентен
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
4
Маквей
Кристофер
16
Тейлор
Роберт
8
Дюк
Брайс
22
Стефанелли
Николас
7
Jean
Mota
33
Franco
Negri
9
Кампана
Леонардо
17
Мартинес
Хосеф
30
Пас
Мартен
2
Geovane
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
5
Факундо
Киньон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
9
Хименес
Хесус
Интер Майами
3-5-2
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Даллас

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Negri 1 0.14
Кривцов Сергей 1 0.14
Жан Корентен 1 0.14
Стефанелли Николас 1 0.14
Тейлор Роберт 1 0.14
Shanyder Borgelin 1 0.14
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 4 0.57
Alan Velasco 2 0.29
Ибеага Себастьен 1 0.14
Берджесс Нкоси 1 0.14
Факундо Киньон 1 0.14
Арриола Пол 0 0
Geovane 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Franco Negri 1 0
Дюк Брайс 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 3 0
Alan Velasco 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Geovane 1 0
Факундо Киньон 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Фарфан Марко 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Даллас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Интер Майами
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Даллас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
6
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Даллас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0
Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Интер Майами
Даллас

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
3.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Лос-Анджелес
 3:0 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 4 2 1 14 - 10 14
6.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
7.
Коламбус Кру
 2:0 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 7 4 1 2 7 - 7 13
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 6 3 2 1 6 - 5 11
10.
Нэшвилл
 0:0 7 3 2 2 6 - 2 11
11.
Даллас
 1:0 7 3 2 2 9 - 7 11
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 2:0 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 0:0 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 0:3 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
20.
Интер Майами
 0:1 7 2 0 5 6 - 8 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 1 3 3 4 - 6 6
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 0 4 3 2 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 7 0 4 3 2 - 8 4
27.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
29.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Нэшвилл
 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
12.
Даллас
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
16.
Торонто
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
18.
Остин
 0:3 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Миннесота Юнайтед
 0:2 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Коламбус Кру
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Остин
 0:3 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 3:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
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Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 3
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Даллас
    44.00
    8.90
    3.18
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