Тур: 1. Стадион: Audi Field.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
33
Грин
Джейкоб
43
Клих
Матеуш
30
Will
Sands
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хьюз КиганВратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
-
-
-
-
27 Max Arfsten
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
4 победы 12 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
37 матчей
29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.69
Среднее время на гол
65
130
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
61
38
Голов в среднем за матч
1.65
1.03
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
54
87
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|3
|0.43
|Клих Матеуш
|1
|0.14
|Theodore Ku-DiPietro
|1
|0.14
|Бирнбом Стив
|1
|0.14
|Дуркин Кристофер
|1
|0.14
|Сантуш Педру
|0
|0
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Эйдан
|3
|0.43
|Селараян Лукас
|3 (1)
|0.43
|Кристиан Рамирез
|2
|0.29
|Мэцан Александру
|1
|0.14
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0.14
|Max Arfsten
|1
|0.14
|Медранда Джимми
|1
|0.14
|Йебоа Яв
|1
|0.14
|Philip Quinton
|1
|0.14
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
|Mohamed Farsi
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|2
|0
|Каноуз Расселл
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Найяр Энди
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Морейра Стивен
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Мэцан Александру
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Philip Quinton
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коламбус Кру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Ди Си Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коламбус Кру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
12
Ди Си Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Коламбус Кру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
2
14
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
2
17%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
2
14%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|9 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|6.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|15.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|18.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|19.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|21.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|22.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|25.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|8.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|17.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|19.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3