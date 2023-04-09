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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 28'
Коламбус Кру
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Коламбус Кру
2.65
3.50
3.05
Все Коэффициенты
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
33
Грин
Джейкоб
7
Сантуш
Педру
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
11
Фунтас
Таксиархис
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
5
Дегенек
Милош
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
30
Will
Sands
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
20
Мэцан
Александру
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Коламбус Кру
3-4-2-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
4 победы 12 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

37 матчей

29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:3
М
2:4
М
3:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
1:1
М
5:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
3:0
М
1:2
М
3:2
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:1
ОК
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
2:3

Голы

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.69

Среднее время на гол

65
130

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

1.65
1.03

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

54
87

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 0.43
Клих Матеуш 1 0.14
Theodore Ku-DiPietro 1 0.14
Бирнбом Стив 1 0.14
Дуркин Кристофер 1 0.14
Сантуш Педру 0 0
Тейшейра Руан 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Эйдан 3 0.43
Селараян Лукас 3 (1) 0.43
Кристиан Рамирез 2 0.29
Мэцан Александру 1 0.14
Jacen Russell-Rowe 1 0.14
Max Arfsten 1 0.14
Медранда Джимми 1 0.14
Йебоа Яв 1 0.14
Philip Quinton 1 0.14
Эрнандес Хуан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Mohamed Farsi 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 2 0
Каноуз Расселл 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Найяр Энди 1 0
Палссон Виктор 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Селараян Лукас 1 0
Морейра Стивен 1 0
Медранда Джимми 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Мэцан Александру 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Philip Quinton 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коламбус Кру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Ди Си Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коламбус Кру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
12
Ди Си Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Коламбус Кру
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

2
14

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
2
17%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
2
14%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 7 5 1 1 9 - 6 16
2.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
3.
Цинциннати
 0:0 7 4 3 0 8 - 4 15
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 6 3 3 0 9 - 3 12
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 0:0 7 3 2 2 15 - 8 11
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 3 2 2 6 - 7 11
10.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
11.
Даллас
 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
13.
Остин
 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 0:0 7 2 1 4 6 - 7 7
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
19.
Хьюстон Динамо
 5 2 0 3 5 - 7 6
20.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
21.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
22.
Ди Си Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
25.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 6 1 0 5 3 - 13 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Лос-Анджелес
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Цинциннати
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 0:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
9.
Интер Майами
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Даллас
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
17.
Ди Си Юнайтед
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
19.
Остин
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
24.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Остин
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Даллас
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Коламбус Кру
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
27.
Интер Майами
 0:0 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 11 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
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    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Коламбус Кру
2.65
3.50
3.05
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