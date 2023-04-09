Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
1:0
Перерыв
0'
27' Желтая карточкаЭррера Эктор
34' Желтая карточкаКасерес Мартин
1:0
35' ГолЭррера Эктор
42' Желтая карточкаБасси Амине
Ход матча
27'
34'
35'
1:0
42'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Обе забьют – да
-
12
Кларк
Стив
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 ЧичаритоЗащитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
-
31 Preston Judd
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.53
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|3 (3)
|0.5
|Эррера Эктор
|2
|0.33
|Шмитт Тейт
|1
|0.17
|Дорси Гриффин
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.17
|Йовелич Деян
|1
|0.17
|Нил Джален
|1
|0.17
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|3
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|0
|Дельгадо Марко
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бойд Тайлер
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
1
Хьюстон Динамо
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0
Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|3:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|7.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|11.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|20.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|21.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|26.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|27.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|28.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|29.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|9.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|18.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|3
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Обе забьют – да
-