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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
27' Желтая карточка
Эррера Эктор
34' Желтая карточка
Касерес Мартин
1:0
35' Гол
Эррера Эктор
42' Желтая карточка
Басси Амине
61' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
63' Вторая желтая карточка
Касерес Мартин
64' Желтая карточка
Бругман Гастон
2:0
65' Пенальти
Басси Амине
66' Желтая карточка
Пуч Рикард
3:0
73' Гол
Басси Амине
77' Желтая карточка
Luis Caicedo III
90' Вторая желтая карточка
Эррера Эктор
90' Красная карточка
Коста Дуглас
90'+7
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
2
Эскобар
Франко
7
Ivan
Franco
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
44
Эдвардс
Рахим
5
Бругман
Гастон
20
Родригес
Мемо
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
Хьюстон Динамо
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-4-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:3
М
0:3
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 5 (4) 0.83
Эррера Эктор 2 0.33
Шмитт Тейт 1 0.17
Бэрд Кори 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.17
Йовелич Деян 1 0.17
Нил Джален 1 0.17

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 3 0
Эррера Эктор 1 1
Карраскилья Адальберто 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Кларк Стив 1 0
Эскобар Франко 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Басси Амине 1 0
Ivan Franco 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Бартлоу Итан 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Пуч Рикард 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бойд Тайлер 1 0
Родригес Мемо 1 0
Calegari 1 0
Нил Джален 1 0
Preston Judd 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
1
Хьюстон Динамо
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0
Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 7 5 1 1 15 - 5 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 4 2 1 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 7 1 4 2 10 - 7 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 3:1 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
25.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Шарлотт
 1:3 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 1 2 1 7 - 3 5
19.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 1:3 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 1:3 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
24.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Басси Амине получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Касерес Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Эррера Эктор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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