Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолКамара Кей
2:0
36' ГолКамара Кей
2:1
57' ГолАриага Кервин
82' Желтая карточкаОмсберг Уайетт
90'+6
Ход матча
24'
1:0
36'
2:0
57'
2:1
82'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|3
|0.5
|Мюллер Крис
|2
|0.33
|Пржибылко Каспер
|1
|0.17
|Герберс Фабиан
|1
|0.17
|Теран Карлос
|1
|0.17
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.17
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.33
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.33
|Ариага Кервин
|1
|0.17
|Miguel Tapias
|1
|0.17
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0.17
|Валентин Зарек
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теран Карлос
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Герберс Фабиан
|1
|1
|Наварро Мигель
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|3
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
1
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|10 - 7
|7
|20.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|21.
|3:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|22.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|23.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|27.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3