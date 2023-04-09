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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
2:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
24' Гол
Камара Кей
2:0
36' Гол
Камара Кей
2:1
57' Гол
Ариага Кервин
82' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
90'+6
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
23
Камара
Кей
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Ариага
Кервин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Чикаго Файр
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 3 0.5
Мюллер Крис 2 0.33
Пржибылко Каспер 1 0.17
Герберс Фабиан 1 0.17
Теран Карлос 1 0.17
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.17
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.33
Амарилья Луис 2 (2) 0.33
Ариага Кервин 1 0.17
Miguel Tapias 1 0.17
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.17
Валентин Зарек 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теран Карлос 3 0
Камара Кей 1 1
Герберс Фабиан 1 1
Наварро Мигель 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Хименес Гастон 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 3 0
Трапп Уилл 2 0
Miguel Tapias 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 7 5 1 1 15 - 5 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 4 2 1 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 7 1 4 2 10 - 7 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 3:1 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
25.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Шарлотт
 1:3 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 1 2 1 7 - 3 5
19.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 1:3 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 1:3 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
24.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Суке Арно сделал результативную передачу.
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