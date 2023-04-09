Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0'
34' Желтая карточкаПико Фабрис
37' Желтая карточкаПетретта Рауль
44' Желтая карточкаОсорио Джонатан
Ход матча
34'
37'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
22
Ларьи
Ричи
29
Deandre
Kerr
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Deandre KerrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нэшвилл
Торонто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.29
|Мукхтар Хани
|1
|0.14
|Пико Фабрис
|1
|0.14
|Циммерман Уокер
|1
|0.14
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.14
|Мур Шак
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.43
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.29
|Брэдли Майкл
|1
|0.14
|Осорио Джонатан
|1
|0.14
|Deandre Kerr
|1
|0.14
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Сервания Брандон
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Торонто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Торонто
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|3:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|7.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|11.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|20.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|21.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|26.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|27.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|28.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|29.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|9.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|18.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|3