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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:0
Перерыв
Торонто
0'
34' Желтая карточка
Пико Фабрис
37' Желтая карточка
Петретта Рауль
44' Желтая карточка
Осорио Джонатан

Ход матча

34'
Пико Фабрис
 
37'
 
Петретта Рауль
44'
 
Осорио Джонатан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Торонто
2.15
4.03
5.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
14
Шаффельбург
Джейкоб
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
7
Пико
Фабрис
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
2
Хеджес
Мэтт
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
4
Брэдли
Майкл
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
21
Осорио
Джонатан
Нэшвилл
4-4-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Торонто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:4
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаффельбург Джейкоб 2 0.29
Мукхтар Хани 1 0.14
Пико Фабрис 1 0.14
Циммерман Уокер 1 0.14
Вашингтон Тейлор 1 0.14
Мур Шак 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.43
Кэй Марк-Энтони 2 0.29
Брэдли Майкл 1 0.14
Осорио Джонатан 1 0.14
Deandre Kerr 1 0.14
Ларьи Ричи 0 0
Сервания Брандон 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Маккарти Дакс 1 0
Банбери Тил 1 0
Годой Анибал 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 3 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Торонто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Торонто

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
3.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Лос-Анджелес
 3:0 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 4 2 1 14 - 10 14
6.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
7.
Коламбус Кру
 2:0 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 7 4 1 2 7 - 7 13
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 6 3 2 1 6 - 5 11
10.
Нэшвилл
 0:0 7 3 2 2 6 - 2 11
11.
Даллас
 1:0 7 3 2 2 9 - 7 11
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 2:0 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 0:0 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 0:3 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
20.
Интер Майами
 0:1 7 2 0 5 6 - 8 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 1 3 3 4 - 6 6
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 0 4 3 2 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 7 0 4 3 2 - 8 4
27.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
29.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Нэшвилл
 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
12.
Даллас
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
16.
Торонто
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
18.
Остин
 0:3 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Миннесота Юнайтед
 0:2 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Коламбус Кру
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Остин
 0:3 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 3:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Торонто
2.15
4.03
5.37
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