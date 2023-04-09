Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0'
34' Желтая карточкаПико Фабрис
37' Желтая карточкаПетретта Рауль
44' Желтая карточкаОсорио Джонатан
80' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
90'+3
Ход матча
34'
37'
44'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
22
Ларьи
Ричи
29
Deandre
Kerr
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Deandre KerrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нэшвилл
Торонто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.29
|Мукхтар Хани
|1
|0.14
|Пико Фабрис
|1
|0.14
|Циммерман Уокер
|1
|0.14
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.14
|Мур Шак
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.43
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.29
|Брэдли Майкл
|1
|0.14
|Осорио Джонатан
|1
|0.14
|Deandre Kerr
|1
|0.14
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Сервания Брандон
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Торонто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Торонто
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
34
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|10 - 7
|7
|20.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|21.
|3:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|22.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|23.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|27.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3