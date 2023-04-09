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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:0
Конец матча
Торонто
0'
34' Желтая карточка
Пико Фабрис
37' Желтая карточка
Петретта Рауль
44' Желтая карточка
Осорио Джонатан
80' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
90'+3
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
14
Шаффельбург
Джейкоб
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
7
Пико
Фабрис
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
2
Хеджес
Мэтт
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
4
Брэдли
Майкл
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
21
Осорио
Джонатан
Нэшвилл
4-4-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Торонто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:4
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаффельбург Джейкоб 2 0.29
Мукхтар Хани 1 0.14
Пико Фабрис 1 0.14
Циммерман Уокер 1 0.14
Вашингтон Тейлор 1 0.14
Мур Шак 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.43
Кэй Марк-Энтони 2 0.29
Брэдли Майкл 1 0.14
Осорио Джонатан 1 0.14
Deandre Kerr 1 0.14
Ларьи Ричи 0 0
Сервания Брандон 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Маккарти Дакс 1 0
Банбери Тил 1 0
Годой Анибал 1 0
Ловитц Дэниел 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 3 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Торонто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Торонто

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 7 5 1 1 15 - 5 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 4 2 1 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 7 1 4 2 10 - 7 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 3:1 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
25.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Шарлотт
 1:3 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
16.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 1 2 1 7 - 3 5
19.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
20.
Портленд Тимберс
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 1:3 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 1:3 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3:1 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
24.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
  • 46'
    Хеджес Мэтт уходит с поля. Lukas MacNaughton выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нэшвилл 0:0 Торонто онлайн

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