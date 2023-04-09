Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
0:0
Перерыв
Ход матча
35'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Мелия
Тим
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
82 Chris Rindov
-
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2
0.92
Среднее время на гол
45
97
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
57
86
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|1
|0.14
|William Agada
|1
|0.14
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|1
|0.14
|Кабрал Кевин
|1
|0.14
|Барриос Майкл
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|Томми Эрик
|1
|0
|Daniel Rosero
|1
|0
|William Agada
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Уилсон Дэнни
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Спортинг Канзас-Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|3:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|7.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|11.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|12.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|20.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|21.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|26.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|27.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|28.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|29.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|9.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|12.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|16.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|18.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|3