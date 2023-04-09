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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Перерыв
Колорадо Рэпидс
0'
35' Желтая карточка
Daniel Rosero
37' Желтая карточка
Max Alves

Ход матча

35'
Daniel Rosero
 
37'
 
Max Alves
45'
 
Бейташур Стивен
Махсо Андреас
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.40
4.40
4.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Daniel
Rosero
19
Кастелланос
Роберт
4
Володер
Роберт
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
8
Max
Alves
7
Льюис
Джонатан
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
3:1
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
2:1
ОК
0:2
М
2:2

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
0.92

Среднее время на гол

45
97

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 1 0.14
William Agada 1 0.14
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 1 0.14
Кабрал Кевин 1 0.14
Барриос Майкл 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 1 0
Вальтер Реми 1 0
Томми Эрик 1 0
Daniel Rosero 1 0
William Agada 1 0
Володер Роберт 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Max Alves 2 0
Уилсон Дэнни 1 0
Прайс Джек 1 0
Барриос Майкл 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Спортинг Канзас-Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
3.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Лос-Анджелес
 3:0 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 4 2 1 14 - 10 14
6.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
7.
Коламбус Кру
 2:0 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 7 4 1 2 7 - 7 13
9.
Миннесота Юнайтед
 0:2 6 3 2 1 6 - 5 11
10.
Нэшвилл
 0:0 7 3 2 2 6 - 2 11
11.
Даллас
 1:0 7 3 2 2 9 - 7 11
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 2:0 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 7 2 3 2 7 - 8 9
15.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
16.
Торонто
 0:0 7 1 5 1 8 - 7 8
17.
Остин
 0:3 6 2 1 3 6 - 10 7
18.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
19.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
20.
Интер Майами
 0:1 7 2 0 5 6 - 8 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 7 1 3 3 4 - 6 6
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 0 4 3 2 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 7 0 4 3 2 - 8 4
27.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
29.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
6.
Коламбус Кру
 2:0 3 3 0 0 12 - 1 9
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
8.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Нэшвилл
 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
12.
Даллас
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
14.
Интер Майами
 0:1 4 2 0 2 6 - 4 6
15.
Чикаго Файр
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
16.
Торонто
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
17.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
18.
Остин
 0:3 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Миннесота Юнайтед
 0:2 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Атланта Юнайтед
 1:1 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Коламбус Кру
 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Остин
 0:3 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 3:0 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Ди Си Юнайтед
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
25.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    Махсо Андреас уходит с поля. Бейташур Стивен выходит вместо него
  • Желтая карточка
    37'
    Макс Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Daniel Rosero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.40
4.40
4.35
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Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 0:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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