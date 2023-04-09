Тур: 1. Стадион: America First Field.
3:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаBen Bender
23' Желтая карточкаВера Брайан
0:1
27' ГолСвидерски Кароль
42' Желтая карточкаАффул Харрисон
48' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
1:1
56' ГолРуис Пабло
57' Желтая карточкаРуис Пабло
2:1
59' ГолДжулио Андерсон
3:1
62' ГолСаварино Джефферсон
70' Желтая карточкаГлэд Джастин
90'+8
Ход матча
13'
23'
27'
0:1
42'
48'
56'
1:1
57'
59'
2:1
62'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
14
Рубин
Рубио
31
George
Marks
15
Ben
Bender
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
23 Ilijah Paul
-
25 Emeka Eneli
-
26 Diego Luna
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
31 George MarksВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глэд Джастин
|2
|0.33
|Крейлах Дамир
|1
|0.17
|Саварино Джефферсон
|1
|0.17
|Руис Пабло
|1
|0.17
|Джулио Андерсон
|1
|0.17
|Carlos Gomez
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|2
|0.29
|Свидерски Кароль
|1
|0.14
|Юзвяк Камиль
|1
|0.14
|Kerwin Vargas
|1
|0.14
|Ben Bender
|1
|0.14
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Emeka Eneli
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Вера Брайан
|1
|0
|Охеда Брайан
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|4
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Бёрн Натан
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Джонс Деррик
|1
|0
|Бронико Брандт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шарлотт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
5
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шарлотт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
2
0
Реал Солт-Лейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шарлотт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Шарлотт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Шарлотт
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
25
15
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3