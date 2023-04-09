Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
29
Simon
Becher
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
17
Tega
Ikoba
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
29 Simon BecherНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Tega IkobaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
37 матчей
29.7%
24.3%
46%
11 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Среднее время на гол
58
67
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.38
1.22
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|3
|0.43
|Грессель Юлиан
|1
|0.14
|Ali Ahmed
|1
|0.14
|Браун Джавейн
|1
|0.14
|Шёпф Алессандро
|1
|0.14
|Блэкмон Тристан
|1
|0.14
|Уайт Брайан
|1
|0.14
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Mosquera
|1
|0.14
|Боли Франк
|1
|0.14
|Паредес Кристиан
|1
|0.14
|Феррейра Эвандер
|1
|0.14
|Макгро Зак
|1
|0.14
|Tega Ikoba
|1
|0.14
|Чара Йимми
|0
|0
|Асприлья Дайрон
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Nathan Fogaca
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Mathias Laborda
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|3
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
1
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Портленд Тимберс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|6 - 2
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|19.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|10 - 7
|7
|20.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|21.
|3:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 14
|6
|22.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|23.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|27.
|6
|1
|0
|5
|3 - 16
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|6.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|7.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|13.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|15.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|16.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|24.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|25.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3