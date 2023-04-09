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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
39' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
48' Желтая карточка
Жупарич Дарио
52' Желтая карточка
Santiago Moreno
1:0
74' Гол
Уайт Брайан
90' Желтая карточка
Уайт Брайан
90' Желтая карточка
David Ayala
90' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
90'+9
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
14
Мартинш
Луиш
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
29
Simon
Becher
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
14
Justin
Rasmussen
16
Diego
Gutierrez
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
29
Juan
Mosquera
17
Tega
Ikoba
27
Асприлья
Дайрон
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Портленд Тимберс
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

37 матчей

29.7%
24.3%
46%
11 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Becher 3 0.43
Уайт Брайан 2 0.29
Грессель Юлиан 1 0.14
Ali Ahmed 1 0.14
Браун Джавейн 1 0.14
Шёпф Алессандро 1 0.14
Блэкмон Тристан 1 0.14
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Mosquera 1 0.14
Боли Франк 1 0.14
Паредес Кристиан 1 0.14
Феррейра Эвандер 1 0.14
Макгро Зак 1 0.14
Tega Ikoba 1 0.14
Чара Йимми 0 0
Асприлья Дайрон 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Nathan Fogaca 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Mathias Laborda 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Ali Ahmed 1 0
Уайт Брайан 1 0
Браун Джавейн 1 0
Рапосо Райан 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 3 0
Макгро Зак 3 0
Браво Клаудио III 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Мабьяла Ларрис 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
1
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Портленд Тимберс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 7 5 1 1 15 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Ванкувер Уайткэпс
 7 2 3 2 11 - 7 9
15.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
16.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
17.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
18.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
19.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
24.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 6 - 12 5
26.
Шарлотт
 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
5.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
7.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
8.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
15.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
16.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
17.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    93'
    Себастьян Берхальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Давид Аяла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Уайт Брайан получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Тристан Блэкмон уходит с поля. Браун Джавейн выходит вместо него
  • 82'
    Pedro Vite уходит с поля. Дахоме Кристиан выходит вместо него
  • 81'
    Ali Ahmed уходит с поля. Кайседо Дейбер выходит вместо него
  • 81'
    Juan Mosquera уходит с поля. Nathan Fogaca выходит вместо него
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    • 46'
      Diego Gutierrez уходит с поля. Феррейра Эвандер выходит вместо него
    • 46'
      Tega Ikoba уходит с поля. Незгода Ярослав выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      ГОООООЛ Ванкувер Уайткэпс забивает
    • 29'
      Кубас Андрес уходит с поля. Себастьян Берхальтер выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс онлайн

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