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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
6' Желтая карточка
Lucas Bartlett
37' Желтая карточка
Гомес Еймар
1:0
66' Гол
Атенсио Джошуа
2:0
71' Гол
Руидиас Рауль
84' Желтая карточка
Паркер Тим
3:0
89' Гол в свои ворота
Нервински Джейк
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
1
Бюрки
Роман
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
2
Нервински
Джейк
14
Нельсон
Джон
19
Васильев
Индиана
10
Лёвен
Эдуард
28
Перес
Мигель
9
Клаусс
Жоао
11
Джоаккини
Николас
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 1.14
Эбер Араужо 2 0.29
Leo Chu 1 0.14
Руидиас Рауль 1 0.14
Ролдан Кристиан 1 0.14
Атенсио Джошуа 1 0.14
Лодейро Николас 0 0
Рольдан Александер 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.71
Джоаккини Николас 2 0.29
Страуд Джаред 2 0.29
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.14
Альм Расмус 1 0.14
Паркер Тим 1 0.14
Острак Томаш 1 0.14
Kyle Hiebert 1 0.14
Васильев Индиана 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 3 0
Гомес Еймар 2 0
Толо Нуху 2 0
Лодейро Николас 1 0
Руснак Альберт 1 0
Рольдан Александер 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 3 0
Страуд Джаред 3 0
Lucas Bartlett 2 0
Kyle Hiebert 2 0
Перес Мигель 1 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Острак Томаш 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сент-Луис Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
5
Сиэтл Саундерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Сент-Луис Сити
(12 матчей)
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 поражения
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
5
1
2
4
2.5
4
2
2
4
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 7 5 1 1 15 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
6.
Атланта Юнайтед
 7 4 2 1 14 - 10 14
7.
Коламбус Кру
 7 4 1 2 17 - 8 13
8.
Миннесота Юнайтед
 6 3 2 1 7 - 5 11
9.
Нэшвилл
 7 3 2 2 6 - 2 11
10.
Даллас
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
12.
Хьюстон Динамо
 6 3 0 3 8 - 7 9
13.
Чикаго Файр
 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Ванкувер Уайткэпс
 7 2 3 2 11 - 7 9
15.
Нью-Йорк Сити
 7 2 3 2 7 - 8 9
16.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
17.
Торонто
 7 1 5 1 8 - 7 8
18.
Остин
 6 2 1 3 6 - 10 7
19.
Филадельфия Юнион
 7 2 1 4 8 - 9 7
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 1 4 2 5 - 6 7
21.
Реал Солт-Лейк
 6 2 0 4 6 - 14 6
22.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
23.
Колорадо Рэпидс
 7 1 3 3 3 - 8 6
24.
Ди Си Юнайтед
 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 6 - 12 5
26.
Шарлотт
 7 1 2 4 7 - 14 5
27.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 3 - 16 3
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
5.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
7.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
8.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
9.
Нью-Йорк Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
10.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
15.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
16.
Чикаго Файр
 4 1 3 0 6 - 5 6
17.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Атланта Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
26.
Филадельфия Юнион
 3 0 0 3 2 - 6 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      37'
      Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Lucas Bartlett получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 3:0 Сент-Луис Сити онлайн

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