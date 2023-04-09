Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
3:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаLucas Bartlett
37' Желтая карточкаГомес Еймар
1:0
66' ГолАтенсио Джошуа
2:0
71' ГолРуидиас Рауль
84' Желтая карточкаПаркер Тим
3:0
89' Гол в свои воротаНервински Джейк
90'+6
Ход матча
37'
60'
66'
71'
2:0
84'
89'
3:0
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
10
Лёвен
Эдуард
28
Перес
Мигель
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
73 Obed Vargas
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
12 Celio Pompeu
-
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|1.14
|Эбер Араужо
|2
|0.29
|Leo Chu
|1
|0.14
|Руидиас Рауль
|1
|0.14
|Ролдан Кристиан
|1
|0.14
|Атенсио Джошуа
|1
|0.14
|Лодейро Николас
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.71
|Джоаккини Николас
|2
|0.29
|Страуд Джаред
|2
|0.29
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.14
|Альм Расмус
|1
|0.14
|Паркер Тим
|1
|0.14
|Острак Томаш
|1
|0.14
|Kyle Hiebert
|1
|0.14
|Васильев Индиана
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|3
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Рольдан Александер
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Kyle Hiebert
|2
|0
|Перес Мигель
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сент-Луис Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
5
Сиэтл Саундерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2
Сент-Луис Сити
(12 матчей)
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 поражения
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
51
24
42
24
15
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (5)
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3