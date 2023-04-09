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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Ландскруна
0:0
Первый тайм: 38'
Утсиктенс
0'
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Утсиктенс
2.83
3.35
3.15
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
12
Йонссон
Мелкер
16
Jesper
Strid
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
11
Ousmane
Diawara
8
Дзабич
Робин
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
6
Erik
Westermark
9
Lucas
Hedlund
7
Бом
Карл
Ландскруна
3-4-3
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Ландскруна
Утсиктенс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:2
Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.2

Среднее время на гол

64
450

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
180

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1
Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2
Утсиктенс - ГАИС 0:2 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Утсиктенс
2.83
3.35
3.15
Все Коэффициенты
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