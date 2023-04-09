Тур: 2.
1:3
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаErik Hedenquist
0:1
45' ГолAllan Mohideen
45' Желтая карточкаErik Westermark
1:1
49' ГолДзабич Робин
1:2
53' ГолLucas Hedlund
1:3
57' ГолErik Gunnarsson2
59' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
78' Желтая карточкаAlbin Skoglund
90'+6
Ход матча
44'
45'
0:1
45'
49'
1:1
53'
1:2
57'
1:3
59'
78'
89'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Camil Jebara
-
23 Max Nilsson
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Mark Gorgos
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Ландскруна
Утсиктенс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.2
Среднее время на гол
64
450
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
180
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1
Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2
Утсиктенс - ГАИС 0:2 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2