Тур: 32. Стадион: Лото-парк.
0'
37' Желтая карточкаМацуо Юсуке
47' Желтая карточкаСлимани Ислам
88' Желтая карточкаСарделла Киллиан
89' Желтая карточкаNene Dorgeles
90'+5
Ход матча
37'
47'
80'
88'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
24
Тагир
Равиль
79
Мацуо
Юсуке
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Андерлехт
Вестерло
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6.7%
15 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
22 матча
68.2%
9.1%
22.7%
15 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.44
1.69
Среднее время на гол
36
53
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.56
Среднее время на гол
83
162
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.23
|Слимани Ислам
|6 (2)
|0.19
|Раман Бенито
|5
|0.16
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.13
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|3
|0.1
|Дрейер Андерс
|3
|0.1
|Струйкенс Марио
|3
|0.1
|Ашимеру Маджид
|2
|0.06
|Версхарен Яри
|2
|0.06
|Арнстад Кристиан
|1
|0.03
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.03
|Требель Адриен
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.25
|Фостер Лайл
|8
|0.25
|Nene Dorgeles
|8
|0.25
|Kyan Vaesen
|6
|0.19
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.16
|Диркс Тюр
|5 (3)
|0.16
|Ветокеле Игор
|4
|0.13
|Мадсен Николас
|2
|0.06
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.06
|Акбунар Халиль
|2
|0.06
|Mathias Fixelles
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диавара Амаду
|5
|1
|Арнстад Кристиан
|5
|1
|Ашимеру Маджид
|4
|0
|Амузу Френсис
|4
|0
|Дебаст Зено
|4
|0
|Рафаэлов Лиор
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Раман Бенито
|1
|1
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Слимани Ислам
|2
|0
|Версхарен Яри
|2
|0
|Ангуло Нильсон
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болат Синан
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Пердикицци Пьетро
|3
|1
|Nene Dorgeles
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Mathias Fixelles
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
8
9
Андерлехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
14
30
Андерлехт
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
19% (6)
48% (15)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
22
39
Голы по времени матча
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
3
11%
6
30%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
6
22%
4
20%
76-90
Пропущено
18
26
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
9
35%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
8
44%
3
12%
61-75
4
22%
9
35%
76-90
Забито
18
37
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
6%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
6
33%
6
16%
31-45
3
17%
11
30%
30%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
4
22%
8
22%
76-90
Пропущено
15
29
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
27%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
3
20%
7
24%
61-75
5
33%
6
21%
76-90
Забито
45
57
20 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
4
9%
9
16%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
12
27%
9
16%
31-45
4
9%
14
25%
46-60
11
24%
5
9%
61-75
10
22%
12
21%
76-90
Пропущено
33
55
9 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
6
18%
6
11%
1-15
2
6%
4
7%
16-30
1
3%
14
25%
31-45
4
12%
6
11%
46-60
11
33%
10
18%
61-75
9
27%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1
Вестерло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1
Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1
Результаты матчей
Андерлехт
Вестерло
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
97
142
412
610
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
69
511
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
275
1516
1913
625
824
229
428
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10