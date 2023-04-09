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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Конец матча
Вестерло
0'
37' Желтая карточка
Мацуо Юсуке
47' Желтая карточка
Слимани Ислам
88' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
89' Желтая карточка
Nene Dorgeles
90'+5
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
36
Дрейер
Андерс
9
Раман
Бенито
7
Амузу
Френсис
1
Болат
Синан
11
Кюйпер
Максим
24
Тагир
Равиль
33
Нойштедтер
Роман
32
Йорданов
Эдиссон
7
Lucas
Van
Eenoo
4
Mathias
Fixelles
5
Шадли
Насер
39
Томас
ван
ден
Кейбус
79
Мацуо
Юсуке
14
Kyan
Vaesen
Андерлехт
4-3-3
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Вестерло

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6.7%
15 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

22 матча

68.2%
9.1%
22.7%
15 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ТМК
2:0
ТМК
2:2
К
0:1
ЛП
2:4
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:2
КБ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.44
1.69

Среднее время на гол

36
53

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.56

Среднее время на гол

83
162

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 7 (1) 0.23
Слимани Ислам 6 (2) 0.19
Раман Бенито 5 0.16
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.13
Амузу Френсис 3 0.1
Мурильо Микаэль 3 0.1
Дрейер Андерс 3 0.1
Струйкенс Марио 3 0.1
Ашимеру Маджид 2 0.06
Версхарен Яри 2 0.06
Арнстад Кристиан 1 0.03
Вертонген Ян 1 0.03
Диавара Амаду 1 0.03
Эспозито Себастьяно 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Дюранвилль Юлиен 1 0.03
Требель Адриен 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Садики Ноа 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 8 (4) 0.25
Фостер Лайл 8 0.25
Nene Dorgeles 8 0.25
Kyan Vaesen 6 0.19
Шадли Насер 5 (2) 0.16
Диркс Тюр 5 (3) 0.16
Ветокеле Игор 4 0.13
Мадсен Николас 2 0.06
Lucas Van Eenoo 2 0.06
Акбунар Халиль 2 0.06
Mathias Fixelles 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 2 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Нойштедтер Роман 1 0.03
Даци Эрдон 1 0.03
Бернат Ян 0 0
Тагир Равиль 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диавара Амаду 5 1
Арнстад Кристиан 5 1
Ашимеру Маджид 4 0
Амузу Френсис 4 0
Дебаст Зено 4 0
Рафаэлов Лиор 3 0
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Раман Бенито 1 1
Н'Диайе Мусса 1 1
Абдулразак Исхак 1 1
Вертонген Ян 2 0
Слимани Ислам 2 0
Версхарен Яри 2 0
Ангуло Нильсон 2 0
Садики Ноа 2 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болат Синан 5 0
Томас ван ден Кейбус 5 0
Кюйпер Максим 5 0
Пердикицци Пьетро 3 1
Nene Dorgeles 3 1
Нойштедтер Роман 4 0
Mathias Fixelles 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Акбунар Халиль 3 0
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Йорданов Эдиссон 2 0
Диркс Тюр 2 0
Тагир Равиль 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Минейро Лукас 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Мадсен Николас 1 0
Мацуо Юсуке 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
9
Андерлехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

14
30
Андерлехт
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
19% (6)
48% (15)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

22
39

Голы по времени матча

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
3
11%
6
30%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
6
22%
4
20%
76-90

Пропущено

18
26
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
9
35%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
8
44%
3
12%
61-75
4
22%
9
35%
76-90

Забито

18
37
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
6%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
6
33%
6
16%
31-45
3
17%
11
30%
30%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
4
22%
8
22%
76-90

Пропущено

15
29
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
27%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
3
20%
7
24%
61-75
5
33%
6
21%
76-90

Забито

45
57
20 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
4
9%
9
16%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
12
27%
9
16%
31-45
4
9%
14
25%
46-60
11
24%
5
9%
61-75
10
22%
12
21%
76-90

Пропущено

33
55
9 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
6
18%
6
11%
1-15
2
6%
4
7%
16-30
1
3%
14
25%
31-45
4
12%
6
11%
46-60
11
33%
10
18%
61-75
9
27%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1
Вестерло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1
Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1

Результаты матчей

Андерлехт
Вестерло

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
14
2
4
12
2.5
6
10
2
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
5
11
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
27
5
15
16
1.5
19
13
6
25
2.5
8
24
2
29
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
6.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
7.
Шарлеруа
 31 14 5 12 43 - 42 47
8.
Андерлехт
 31 13 7 11 46 - 36 46
9.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Мацуо Юсуке получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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