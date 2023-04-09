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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Хеккен
2:0
Первый тайм: 39'
Хаммарбю
0'
1:0
5' Гол
Траоре Бени
2:0
16' Гол
Траоре Бени
28' Желтая карточка
Amane Romeo

Ход матча

5'
Траоре Бени
1:0
16'
Траоре Бени
(Ларсен Ларс Олден)
2:0
28'
Amane Romeo
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хаммарбю
3.50
4.01
3.80
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
34
Alper
Demirol
22
Нильссон
Джоэл
40
Саиди
Абдельрахман
5
Теки
Тесфальдет
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Хаммарбю

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:1
А
2:2
К
4:0
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.22
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

47
82

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1
Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1
Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Amane Romeo получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Ларсен Ларс Олден сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хаммарбю
3.50
4.01
3.80
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Где смотреть матч Хеккен 2:0 Хаммарбю онлайн

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