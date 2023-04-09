Тур: 2. Стадион: Бравида Арена.
0'
1:0
5' ГолТраоре Бени
2:0
16' ГолТраоре Бени
28' Желтая карточкаAmane Romeo
3:0
45' ГолТраоре Бени
3:1
56' ГолТеки Тесфальдет
62' Желтая карточкаФенгер Мадс
90'+5
Ход матча
5'
1:0
16'
2:0
28'
45'
56'
3:1
62'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
442 Количество передач 632
-
41 Владение мячом, % 59
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
21
Странд
Симон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
16 Pontus Dahbo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Хеккен
Хаммарбю
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.22
1.17
Среднее время на гол
40
77
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
47
82
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1
Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1
Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1