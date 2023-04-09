  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Хеккен
3:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
5' Гол
Траоре Бени
2:0
16' Гол
Траоре Бени
28' Желтая карточка
Amane Romeo
3:0
45' Гол
Траоре Бени
3:1
56' Гол
Теки Тесфальдет
62' Желтая карточка
Фенгер Мадс
90'+5

Ход матча

5'
Траоре Бени
1:0
16'
Траоре Бени
(Ларсен Ларс Олден)
2:0
28'
Amane Romeo
 
45'
Траоре Бени
(Kristoffer Lund Hansen)
3:0
48'
Сандберг Симон
Хаммар Юхан
 
56'
3:1
Теки Тесфальдет
59'
Удденес Оскар
Садик Ибраим
 
62'
 
Фенгер Мадс
64'
 
Jusef Erabi
Alper Demirol
64'
 
Миккельсен Эугуст
Саиди Абдельрахман
64'
 
Маджед Монтадер
Нильссон Джоэл
82'
 
Вагич Павле
Садику Лорет
82'
 
Налич Ади
Бесара Нахир

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 442 Количество передач 632
  • 41 Владение мячом, % 59
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
34
Alper
Demirol
22
Нильссон
Джоэл
40
Саиди
Абдельрахман
5
Теки
Тесфальдет
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Хаммарбю

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:1
А
2:2
К
4:0
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.22
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

47
82

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1
Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1
Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Kristoffer Lund Hansen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Amane Romeo получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Ларсен Ларс Олден сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хеккен 3:1 Хаммарбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     