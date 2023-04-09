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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 12'
Вольфсбург
0'
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Ход матча

10'
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 120
Боруссия М 51.7% (62)
X 32.5% (39)
Вольфсбург 15.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вольфсбург
2.95
3.78
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
19
Нгуму
Натан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Кастельс
Коэн
2
Фишер
Килиан
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
32
Сванберг
Маттиас
33
Мармуш
Омар
16
Каминьски
Якуб
Боруссия М
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

31 матч

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.73
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.33

Среднее время на гол

53
67

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 12 0.46
Хофманн Йонас 8 0.31
Штиндль Ларс 5 0.19
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.19
Эльведи Нико 3 0.12
Плеа Алассан 2 (1) 0.08
Вольф Ханнес 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Херрманн Патрик 1 0.04
Фридрих Марвин 1 0.04
Нойхаус Флориан 1 0.04
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.23
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.19
Мармуш Омар 5 0.19
Баку Ридле 5 0.19
Нмеча Лукас 4 0.15
Винд Йонас 4 0.15
Виммер Патрик 3 0.12
Нмеча Феликс 3 0.12
Сванберг Маттиас 2 0.08
Вальдшмидт Лука 2 (1) 0.08
Паредес Кевин 1 0.04
Каминьски Якуб 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Лакруа Максанс 1 0.04
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 7 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Даниель Фарке 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Виммер Патрик 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

5
3
Боруссия М
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

9
25
Боруссия М
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Вольфсбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
3
19%
76-90

Пропущено

17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
6
35%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Забито

14
30
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
14%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
4
29%
7
23%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
1
3%
61-75
3
21%
11
37%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
19%
4
20%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
10
38%
3
15%
76-90

Забито

41
46
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
6
15%
8
17%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
8
20%
10
22%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
6
15%
4
9%
61-75
10
24%
14
30%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
6
14%
5
15%
1-15
7
16%
10
29%
29%
16-30
7
16%
7
21%
31-45
4
9%
3
9%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
13
30%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0
Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2
Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3

Результаты матчей

Боруссия М
Вольфсбург

Точный счет

0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
10
3
6
7
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
20
6
11
15
1.5
15
11
7
19
2.5
5
21
3
23
3.5
3
23
1
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 27 10 10 7 46 - 34 40
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 27 8 9 10 40 - 44 33
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 17 25
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
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    Прогнозы 120
    Боруссия М 51.7% (62)
    X 32.5% (39)
    Вольфсбург 15.8% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Вольфсбург
    2.95
    3.78
    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия М
    51.7% (62)
    Ничья
    32.5% (39)
    Вольфсбург
    15.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    31.7% (38)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    1:0 Боруссия М
    10% (12)
    1:2 Вольфсбург
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    7.5% (9)
    2:0 Боруссия М
    4.2% (5)
    3:1 Боруссия М
    2.5% (3)
    0:1 Вольфсбург
    2.5% (3)
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    Боруссия М
    Вольфсбург
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