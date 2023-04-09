Тур: 27. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Герач Тимо
0:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
19
Нгуму
Натан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Вольфсбург
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
31 матч
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.73
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.33
Среднее время на гол
53
67
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.71
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|12
|0.46
|Хофманн Йонас
|8
|0.31
|Штиндль Ларс
|5
|0.19
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.19
|Эльведи Нико
|3
|0.12
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.08
|Вольф Ханнес
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|1
|0.04
|Фридрих Марвин
|1
|0.04
|Нойхаус Флориан
|1
|0.04
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.23
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.19
|Мармуш Омар
|5
|0.19
|Баку Ридле
|5
|0.19
|Нмеча Лукас
|4
|0.15
|Винд Йонас
|4
|0.15
|Виммер Патрик
|3
|0.12
|Нмеча Феликс
|3
|0.12
|Сванберг Маттиас
|2
|0.08
|Вальдшмидт Лука
|2 (1)
|0.08
|Паредес Кевин
|1
|0.04
|Каминьски Якуб
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|10
|0
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Плеа Алассан
|4
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|7
|0
|Борнаув Себастьян
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Баку Ридле
|5
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
5
3
Боруссия М
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
9
25
Боруссия М
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Вольфсбург
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
3
19%
76-90
Пропущено
17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
6
35%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Забито
14
30
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
14%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
4
29%
7
23%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
1
3%
61-75
3
21%
11
37%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
19%
4
20%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
10
38%
3
15%
76-90
Забито
41
46
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
6
15%
8
17%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
8
20%
10
22%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
6
15%
4
9%
61-75
10
24%
14
30%
76-90
Пропущено
43
34
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
6
14%
5
15%
1-15
7
16%
10
29%
29%
16-30
7
16%
7
21%
31-45
4
9%
3
9%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
13
30%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0
Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2
Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3
Результаты матчей
Боруссия М
Вольфсбург
Точный счет
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
85
103
67
310
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
58
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
206
1115
1511
719
521
323
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 33
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|46 - 34
|40
|10.
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|40 - 44
|33
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 50
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 17
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|3.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Боруссия М
51.7% (62)
Ничья
32.5% (39)
Вольфсбург
15.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
31.7% (38)
1:1 Ничья
23.3% (28)
1:0 Боруссия М
10% (12)
1:2 Вольфсбург
9.2% (11)
2:2 Ничья
7.5% (9)
2:0 Боруссия М
4.2% (5)
3:1 Боруссия М
2.5% (3)
0:1 Вольфсбург
2.5% (3)
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