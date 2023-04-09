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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Боруссия М
2:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
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Мармуш Омар
1:0
34' Гол
Нгуму Натан
52' Желтая карточка
Лакруа Максанс
2:0
63' Гол
Тюрам Маркус
90'+5

Ход матча

10'
 
Мармуш Омар
34'
Нгуму Натан
(Тюрам Маркус)
1:0
52'
 
Лакруа Максанс
59'
 
Паредес Кевин
Арнольд Максимилиан
59'
 
Вальдшмидт Лука
Герхардт Янник
63'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
2:0
69'
Вольф Ханнес
Нгуму Натан
 
69'
Хофманн Йонас
Штиндль Ларс
 
71'
 
Винд Йонас
Мармуш Омар
76'
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
 
81'
 
Гилавоги Жошуа
Фишер Килиан
90'
Нец Лука
Плеа Алассан
 
90'
Фридрих Марвин
Нойхаус Флориан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Боруссия М 51.6% (63)
X 32.8% (40)
Вольфсбург 15.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
19
Нгуму
Натан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Кастельс
Коэн
2
Фишер
Килиан
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
32
Сванберг
Маттиас
33
Мармуш
Омар
16
Каминьски
Якуб
Боруссия М
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

31 матч

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.73
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.33

Среднее время на гол

53
67

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.71
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.48
Хофманн Йонас 8 0.3
Штиндль Ларс 5 0.19
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.19
Эльведи Нико 3 0.11
Плеа Алассан 2 (1) 0.07
Вольф Ханнес 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Херрманн Патрик 1 0.04
Фридрих Марвин 1 0.04
Нойхаус Флориан 1 0.04
Нгуму Натан 1 0.04
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.22
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.19
Мармуш Омар 5 0.19
Баку Ридле 5 0.19
Нмеча Лукас 4 0.15
Винд Йонас 4 0.15
Виммер Патрик 3 0.11
Нмеча Феликс 3 0.11
Сванберг Маттиас 2 0.07
Вальдшмидт Лука 2 (1) 0.07
Паредес Кевин 1 0.04
Каминьски Якуб 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Лакруа Максанс 1 0.04
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 7 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Даниель Фарке 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Виммер Патрик 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

5
3
Боруссия М
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Вольфсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

9
25
Боруссия М
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Вольфсбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

29
16
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
5
17%
4
25%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
7
24%
3
19%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
6
35%
5
31%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Забито

14
30
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
14%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
4
29%
7
23%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
1
3%
61-75
3
21%
11
37%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
19%
4
20%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
10
38%
3
15%
76-90

Забито

43
46
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
6
14%
8
17%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
9
21%
10
22%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
10
23%
14
30%
76-90

Пропущено

43
36
20 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
14%
5
14%
1-15
7
16%
10
28%
16-30
7
16%
8
22%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
13
30%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0
Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2
Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Майнц - Вольфсбург 0:3

Результаты матчей

Боруссия М
Вольфсбург

Точный счет

3:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 31%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:2
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
10
3
6
8
2.5
3
10
2
12
3.5
2
11
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
12
15
1.5
15
12
7
20
2.5
5
22
3
24
3.5
3
24
1
26
4.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 0:0 Заявка 27 8 3 16 28 - 57 27
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 27 4 9 14 29 - 45 21
18.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 0:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 21 20
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 0:0 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
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