Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

88' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Лайнер Штефан нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

87' Крамер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Крамер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тактическая замена. Kilian Fischer уходит с поля и его заменяет Гилавоги Жошуа

81' Шанс! Феликс Нмеча из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо

80' Кевин Паредес из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Лайнер Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Вольфсбург

78' Плеа Алассан выиграл воздушное противоборство у Kilian Fischer.

76' Удар от ворот произведет Вольфсбург

75' Ох, нехорошо это выглядит. Скалли Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Скалли Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Оооо... вот это был удар! Мармуш Омар должен был забить с этой позиции.

71' Сванберг Маттиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Kilian Fischer из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Сванберг Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Вольфсбург

67' Нойхаус Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Тюрам Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Kilian Fischer ослабляет давление, выбив мяч.

62' Феликс Нмеча из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Штиндль Ларс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Кевин Паредес

57' Удар от ворот произведет Вольфсбург

56' Kilian Fischer из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Kilian Fischer ослабляет давление, выбив мяч.

56' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Вольфсбург

54' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Отавио Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лакруа Максанс получил желтую карточку от судьи

51' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тюрам Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Оооо... вот это был удар! Сванберг Маттиас должен был забить с этой позиции.

47' Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника