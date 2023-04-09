Тур: 32. Стадион: Босуил.
2:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
40' Желтая карточкаДаланн Йеспер
0:1
42' ГолХотич Дино
64' Желтая карточкаChristiaan Ravych
1:1
72' Гол в свои воротаПопович Борис
2:1
85' ПенальтиАлдервейрельд Тоби
89' Желтая карточкаКерк Джирано
90'+6
Ход матча
40'
42'
0:1
63'
72'
1:1
85'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Антверпен
Серкль Брюгге
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.63
Среднее время на гол
78
55
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.57
Среднее время на гол
120
157
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
96
79
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|16 (6)
|0.5
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.22
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.16
|Алдервейрельд Тоби
|5 (2)
|0.16
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.16
|Керк Джирано
|4
|0.13
|Муйя Арбнор
|2
|0.06
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Геркенс Питер
|1
|0.03
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Скотт Кристофер
|1
|0.03
|Нсимба Брюни
|1
|0.03
|Валенсия Энтони
|1
|0.03
|Батай Йелле
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|15 (1)
|0.47
|Денкей Кевин
|8
|0.25
|Хотич Дино
|5 (1)
|0.16
|Сомерс Тибо
|4
|0.13
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Сике Уго
|1
|0.03
|Фрэнсис Абу
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Emilio Kehrer
|1
|0.03
|Торрес Луи
|1
|0.03
|Christiaan Ravych
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|11
|0
|Стенгс Келвин
|5
|1
|Янссен Винсент
|6
|0
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деман Оливье
|6
|1
|Даланн Йеспер
|7
|0
|Ванхутт Шарль
|7
|0
|Лопес Леонардо
|5
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Попович Борис
|3
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|4
|0
|Марселен Жан
|4
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Денкей Кевин
|1
|1
|Хотич Дино
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Серкль Брюгге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
1
10
Антверпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
20
28
Антверпен
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Серкль Брюгге
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
21
38
Голы по времени матча
Забито
32
18
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
7
22%
3
17%
1-15
2
6%
4
22%
16-30
10
31%
2
11%
31-45
2
6%
3
17%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
7
22%
3
17%
76-90
Пропущено
14
24
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
5
36%
6
25%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
2
10%
9
32%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
7
33%
7
25%
76-90
Пропущено
16
17
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
4
25%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
53
46
28 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
11
21%
4
9%
1-15
5
9%
7
15%
16-30
12
23%
11
24%
31-45
5
9%
8
17%
46-60
6
11%
6
13%
61-75
14
26%
10
22%
76-90
Пропущено
30
41
21 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 26
7
23%
6
15%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
11
37%
8
20%
31-45
2
7%
5
12%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
3
10%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1
Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1
Результаты матчей
Антверпен
Серкль Брюгге
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
115
88
610
412
412
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
88
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
248
1913
1121
824
527
428
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|5.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|6.
|2:0
|31
|14
|7
|10
|51 - 42
|49
|7.
|32
|14
|7
|11
|60 - 52
|49
|8.
|31
|14
|5
|12
|43 - 42
|47
|9.
|31
|13
|7
|11
|46 - 36
|46
|10.
|32
|11
|11
|10
|44 - 43
|44
|11.
|32
|11
|9
|12
|49 - 46
|42
|12.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|32 - 36
|42
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|0:1
|32
|6
|6
|20
|35 - 67
|24
|17.
|32
|5
|9
|18
|43 - 74
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 17
|27
|8.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|2:0
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|18 - 31
|11
|17.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|17 - 38
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10