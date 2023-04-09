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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Антверпен
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
29' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
40' Желтая карточка
Даланн Йеспер
0:1
42' Гол
Хотич Дино
64' Желтая карточка
Christiaan Ravych
1:1
72' Гол в свои ворота
Попович Борис
2:1
85' Пенальти
Алдервейрельд Тоби
89' Желтая карточка
Керк Джирано
90'+6
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
14
Стенгс
Келвин
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
11
Гбоо
Янн
Антверпен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Серкль Брюгге

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.63

Среднее время на гол

78
55

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.57

Среднее время на гол

120
157

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

0.93
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

96
79

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 16 (6) 0.5
Фрай Микаэль 7 (2) 0.22
Эккеленкамп Юрген 5 0.16
Алдервейрельд Тоби 5 (2) 0.16
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.16
Керк Джирано 4 0.13
Муйя Арбнор 2 0.06
Стенгс Келвин 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Геркенс Питер 1 0.03
Наингголан Раджа 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Скотт Кристофер 1 0.03
Нсимба Брюни 1 0.03
Валенсия Энтони 1 0.03
Батай Йелле 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Mandela Keita 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 15 (1) 0.47
Денкей Кевин 8 0.25
Хотич Дино 5 (1) 0.16
Сомерс Тибо 4 0.13
Гбоо Янн 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
Деман Оливье 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Сике Уго 1 0.03
Фрэнсис Абу 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Emilio Kehrer 1 0.03
Торрес Луи 1 0.03
Christiaan Ravych 1 0.03
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 11 0
Стенгс Келвин 5 1
Янссен Винсент 6 0
Алдервейрельд Тоби 5 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 3 0
Пачо Вильям 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Батай Йелле 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Керк Джирано 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Arthur Vermeeren 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деман Оливье 6 1
Даланн Йеспер 7 0
Ванхутт Шарль 7 0
Лопес Леонардо 5 1
Сомерс Тибо 5 0
Попович Борис 3 1
Ван дер Брюгген Ханнес 4 0
Марселен Жан 4 0
Christiaan Ravych 3 0
Денкей Кевин 1 1
Хотич Дино 2 0
Декостере Роббе 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Мьянге Сенна 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0

Результаты матчей

Антверпен
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Серкль Брюгге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

1
10
Антверпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

20
28
Антверпен
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Серкль Брюгге
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

21
38

Голы по времени матча

Забито

32
18
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
7
22%
3
17%
1-15
2
6%
4
22%
16-30
10
31%
2
11%
31-45
2
6%
3
17%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
7
22%
3
17%
76-90

Пропущено

14
24
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
5
36%
6
25%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
2
10%
9
32%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
7
33%
7
25%
76-90

Пропущено

16
17
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
4
25%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

53
46
28 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
11
21%
4
9%
1-15
5
9%
7
15%
16-30
12
23%
11
24%
31-45
5
9%
8
17%
46-60
6
11%
6
13%
61-75
14
26%
10
22%
76-90

Пропущено

30
41
21 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 26
7
23%
6
15%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
11
37%
8
20%
31-45
2
7%
5
12%
46-60
4
13%
8
20%
61-75
3
10%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1
Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1

Результаты матчей

Антверпен
Серкль Брюгге

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
8
8
6
10
2.5
4
12
4
12
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
24
8
19
13
1.5
11
21
8
24
2.5
5
27
4
28
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:2 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
6.
Стандард
 2:0 31 14 7 10 51 - 42 49
7.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
8.
Шарлеруа
 31 14 5 12 43 - 42 47
9.
Андерлехт
 31 13 7 11 46 - 36 46
10.
Серкль Брюгге
 32 11 11 10 44 - 43 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 1:0 32 11 9 12 32 - 36 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 0:1 32 6 6 20 35 - 67 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:2 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Стандард
 2:0 15 8 3 4 29 - 17 27
8.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 1:0 16 6 4 6 16 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 0:1 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:2 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 2:0 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 1:0 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 0:1 16 1 5 10 17 - 38 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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