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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Эребру
0:0
Первый тайм: 45+'
Эстерсунд
0'
43' Желтая карточка
Раск Теодор

Ход матча

43'
 
Раск Теодор
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстерсунд
4.20
3.91
4.80
Все Коэффициенты
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
30
Samuel
Dahl
10
Бакман
Виктор
48
Миллескуг
Ноэль
7
Сегер
Давид
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
18
Miroslav
Mazur
22
Раск
Теодор
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
15
Jakob
Johnsson
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
Эребру
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Эребру
Эстерсунд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:0
А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
84

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0
Ландскруна - Эребру 0:2 Эребру - Юргорден 1:2 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2
Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Раск Теодор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эстерсунд
4.20
3.91
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:0 Эстерсунд онлайн

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