Тур: 2.
Ход матча
43'
30
Samuel
Dahl
22
Раск
Теодор
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adam Bark
-
19 Malik Mokede
-
11 Adi Fisic
-
31 Amar Dzevlan
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эребру
Эстерсунд
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
55
84
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0
Ландскруна - Эребру 0:2 Эребру - Юргорден 1:2 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2
Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2